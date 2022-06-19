維他命｜盤點10種常見保健食品最佳服用時間　吃錯反而傷身？

現代人經常透過保健品來補充營養，但服用保健品可是大有學問，一不小心反而會傷身！台灣營養師蕭瑋霖說明，保健品的服用時間點十分重要，吃錯時間可能會導致身體不適，吃對才能讓藥品的功效加成。



保健品該什麼時候吃？營養師揭最佳服用時間點

蕭瑋霖於Facebook專頁「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」發文分享，雖然大家或多或少都曾服用過保健品，「但是你有認真思考過該什麼時候吃嗎? 是空腹吃，還是飯後吃，甚至是睡前吃呢？」，尤其10大常見的保健品，適合的服用時間其實都大不相同！

10大常見保健品服用時間（按圖👇👇👇）

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1. 鈣

蕭瑋霖表示，如果很少喝牛奶、吃深綠色蔬菜的朋友，可能會需要補充鈣，而鈣依照不同類型，使用的時機點會不一樣，最需要注意的是「碳酸鈣」，這類型需要胃酸分泌比較好吸收，所以要隨餐吃，胃不好的朋友最好避免使用碳酸鈣。

2. 鐵

一般飲食中若肉類吃得足夠，鐵基本上不需要額外補充，但特殊情況的族群，如缺鐵性貧血或是懷孕期，就要特別注意。一般鐵建議空腹食用。⁡⁡

3. 鋅

鋅與皮膚、傷口癒合、眼睛保養甚至是男性性功能有關，基本上補充時間點都可以，沒有特定時間，但若服用後胃部感到不舒服或有噁心感，就可改隨餐吃。

4. 維他命C

維他命C人體無法自行製造，是非常重要的維他命，與傷口癒合、膠原蛋白甚至是抗氧化有關，一般蔬果中就可以攝取到，但還是建議可以補充一些。一般建議飯後服用，除了避免造成胃部不適外，還可以幫助鐵吸收。

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5. B雜

水溶性的B雜基本上任何時段補充都可以，不過有研究認為，早上補充可以達到最大程度的吸收。

6. 維他命ADEK

屬於脂溶性維他命，這類型維他命需要脂肪才能有效吸收，建議可以隨餐做補充。

7. 綜合維他命

綜合維他命內含大量的營養素，一般建議飯後使用，比較不會造成胃部不適。

8. 魚油

魚油的補充需要持續一段時間才有效果，飲食時間點反而不是最重要，研究發現，若將魚油一日建議攝取分量平分，在早晚分別補充也是不錯的方法，也可隨餐服用。

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9. 益生菌

益生菌一樣是需要長期服用，才會有成效出現，補充時機依照廠牌不一定，但有研究發現，Lactobacillus and Bifidobacterium兩種菌株，在飯前30分鐘補充存活率最高，但也有研究發現，不論是否隨餐做補充，益生菌都還是會引起腸道菌叢的變化，所以定期補充才是重點。

10. 葉黃素

葉黃素也是屬於脂溶性的營養素，所以隨餐補充效果較佳。

保健食品怎麼挑？

蕭瑋霖補充說明，民眾在選擇保健品時可先觀察身體情況，依照身體狀況來判斷應補充哪種營養素。

補充營養素之前，得先依照身體情況判斷適合的營養品。（Facebook@營養初Nutrue-營養師杯蓋）

最後，蕭瑋霖提醒，腸胃不好者建議先從飲食改善，而不同廠牌、劑量及成分的營養補充品，可能補充時機點會有所差異，民眾服用之前一定要事先了解成分及注意事項。⁡

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：魚油、B群這時候吃效果最好！營養師一圖揭10種常見保健食品最佳服用時間點，吃錯反而傷身】

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