養生穴位｜放假吃太飽易肥兼消化不良？按4消脂穴道促進循環代謝

以往每逢佳節，親朋好友總會聚在一起吃吃喝喝聯繫感情，但大吃大喝之後，一量體重發現變胖了又開始後悔為什麼要吃那麼多。其實吃完大餐之後去量的體重，都不是真實體重，那是因為食物的重量增加到身體內，所以會覺得體重變重了。
如果在假期過後，恢復健康均衡的飲食、多喝水、勤運動，就可以幫助快速恢復道原本的體重。另外也可以經常按摩穴道來加速身體的代謝，以下就介紹四個穴道有助於消脂、促進血液循環。
促進循環代謝的消脂4穴道（按圖👇👇👇）
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一、天樞穴
位置：肚臍往左及往右各約3橫指寬處。
功效：調節腸道健康，可止瀉又能通便，常按可清除堆積在腸道內的宿便及去除腹部脂肪。
二、風市穴
位置：站立垂手時，大腿外側中指指尖處。
功效：加速下半身的血液循環，消除水腫及下半身肥胖。
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三、曲池穴
位置：手肘彎曲外側的橫紋尾端。
功效：消除水腫、疏通筋絡，緩解頭頸肩痠痛。
四、血海穴
位置：膝蓋骨內側端上3橫指寬，肌肉隆起處。
功效：有助改善腿部的血液循環，消除堆積在腿部的脂肪，還可以改善女性月經不調。
穴道按摩方法
可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。
- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。
- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。
- 點按：用手指，來點按穴位。
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