護膚｜曬傷不只脫皮要遠離紫外線！曬傷後3步驟紓緩肌膚泛紅發炎

每到夏天就是皮膚問題容易發生的時候，除了特別容易出油，曬黑、曬傷也是常見問題，特別是皮膚比較敏感的人，稍微在陽光下走動皮膚就開始泛紅了。



做好防曬，除了能避免曬傷，更能避免老化，以及皮膚病變的發生。

紫外線類型、這些疏忽會造成皮膚曬傷（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 6

紫外線依波長不同分成為3種類型，其對於皮膚的傷害程度也各異：

1. UVA（波長320~400mm）：波長較長、穿透力強但能量較低，甚至可以穿透玻璃直達室內，容易造成皮膚慢性的曬黑、曬老、皺紋等傷害。

2. UVB（波長280~320mm）：波長較短、穿透力稍差但能量較強，也易造成皮膚曬紅、曬傷。

3. UVC（波長100~280mm）：波短但能量比上列2者都強，但因穿透力差幾乎會被大氣層隔絕，所以無法達到地表，對皮膚的傷害小。

這些疏忽都會造成皮膚曬傷

除了是在烈陽下沒有採取任何保護外，其餘常見的曬傷原因都是大家時常忽略的，千萬別小看紫外線的傷害：

- 以為陰天就不用防曬：紫外線是會穿透雲層的，所以在陰天裡仍存在著大量紫外線，尤其是UVA的穿透力極強，所以陰天也要防曬。

- 沒有定時補擦防曬品：防曬產品會因為流汗或接觸水而脫落，最好可以每2小時補擦一次防曬產品。

- 防曬品使用量不足：建議塗抹在臉上的防曬乳約2個手指節的量才算足夠。

- 在水裡是不能防曬的：紫外線可穿透水面達60公分深，所以夏天去海邊，或是戶外泳池時，一定要擦上有防水性的防曬產品。

5個曬傷謬誤別再犯！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

相關文章：【防曬】曬傷甩皮好唔好撕？冰敷或熱敷？5大曬傷處理一直都做錯

日曬後記得觀察皮膚變化

當人待在大太陽底下曝曬的時間過長，皮膚內的發炎細胞會開始作用，導致皮膚血管擴張、發炎，會出現紅、腫、熱、痛的情形，有時會在艷陽曝曬後立即出現，或是通常在曝曬後3、4小時開始出現，到6小時後或是隔天症狀是最為明顯的。若是造成皮膚大面積曬傷會出現皮膚泛紅、起水泡、劇痛外，身體還可能會出現脫水、頭痛、噁心、嘔吐、高燒、暈眩、冷顫等症狀。

皮膚內發炎細胞會造成使得血管通透性增加，皮膚會變得較水腫，開始出現發炎反應。 表皮層裡的角質形成細胞因受到UVB照射後，會釋放發炎因子，加上其他生化反應，開始形成了曬傷細胞。這些細胞若是倖存在體內，可能會出現癌化的跡象，日後發展為皮膚癌。

日曬後皮膚開始泛紅，並在24小時後到達高峰。 為了增強皮膚日後對抗紫外線傷害的保護能力，黑色素細胞在遭受紫外線刺激後，將合成更多黑色素，讓皮膚外觀變得較為黝黑，就是所謂的「曬黑」，會在此時特別明顯。 曬傷後的皮膚泛紅會在此時消退，且皮膚會開始出現乾燥粗糙、皮屑剝落等脫皮現象。

曬傷後的皮膚照護3部曲

如果真的曬傷皮膚，要著重於紓緩肌膚泛紅、發炎狀況，及減輕疼痛感，此時你可以這樣做：

第1步冷敷降溫：可沖冷水或冰敷來降溫，以減少刺痛感、緩解發炎現象。

第2步使用消炎藥膏或保濕產品：一級曬傷：可在曬傷部位使用類固醇藥膏或冰鎮過後的蘆薈露產品消炎、鎮定，但不要直接用新鮮蘆薈直接抹在曬傷處，容易引發皮膚過敏。 二級曬傷：此時的皮膚應該非常疼痛，而且可能有出現水泡，建議就醫治療，避免曬傷處感染及惡化。

第3步補充水分：由於曬傷可能會產生脫水現象，所以需要多補充一些水分，若是有出現中暑或熱衰竭的症狀，請盡快送醫救治。

▼ 消委會防曬產品測試結果及價錢（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 28

相關文章：【消委會】防曬產品測試名單8成未達標 揀防曬5重點SPF高就好？

延伸閱讀：

擦了防曬乳卻還是曬黑 皮膚科醫師：因為少了這幾點沒做到！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」