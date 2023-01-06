抗癌飲食｜餓死癌細胞不可行！高熱量、高蛋白進食重點對抗惡病質

有人曾說該試著不吃，來「餓死癌細胞」，但實際上並不可行。



抗癌路艱辛，在身體努力對抗癌細胞的時候，更要好好補充營養避免「惡病質」侵蝕體力，導致病情每況愈下。

對抗惡病質把握2進食重點（按圖看清👇👇👇）

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什麼是惡病質？

在談抗癌以前，先來認識什麼是「惡病質（cachexia）」？多數患者並非被癌細胞打敗，而是癌症惡病質所造成的體內發炎，導致營養不良、體力不支。當患者在6個月內有非自主的體重下降>5%，或是BMI值<20，骨骼肌逐漸流失等即是惡病質的徵兆。

惡病質會讓身體代謝異常，處於分解大於合成的狀態，出現厭食、倦怠、消瘦憔悴。為了避免變成皮包骨，積極地營養照護是必須的，在接受治療前就可以儲備好體力，存好本錢因應未來的放化療。

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進食2重點：高熱量、高蛋白

高熱量

網路謠傳癌細胞喜歡吃糖，所以癌友不該吃澱粉，或要少吃才能餓死癌細胞，這都是不正確的概念，並非不吃就能讓癌細胞投降，反而更需要醣類（澱粉）提供能量，支撐治療期間的體力，預防惡病質發生。身體吃足需要的熱量，才不會耗損肌肉。癌友需要的熱量一般在每公斤體重25-30大卡，依照病況不同會有個別調整，需要增重、接受放化療、骨髓移植的患者會再提升到每公斤體重35大卡。

高蛋白

蛋白質是器官、組織建構的主原料，可幫助肌肉合成。術後的傷口癒合、細胞修復增加了身體對蛋白質的需求，建議癌友每公斤體重攝取應>1公克蛋白質，通常會提升到1.2-1.5公克，且一半以上來自豆魚蛋肉、乳製品等優質蛋白。

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有些人認為雞精能滋補身體、肉類熬製的湯精華很多，因此會特別準備這些營養補給品來喝，但其實這些只是輔助性的，無法支持身體修補所需。主要的蛋白質來源不在燉湯，而是在原型食物！癌症病患的食慾通常不佳，應先吃肉、有胃口再喝湯。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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