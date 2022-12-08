健康飲食｜辣椒促新陳代謝薑黃減輕炎症　營養師推6種保健級香料

許多民眾烹調料理時喜歡添加辣椒、生薑、大蒜等提升風味與香氣！但其實這些擔任配角的辛香料，不僅是陪襯而已，對身體也很有幫助，台灣營養師朱瑞君表示，像是辣椒可以促進新陳代謝、大蒜則可以預防高膽固醇及高血壓等。



朱瑞君指出，其他像是生薑、迷迭香、薑黃、茴香等也都對健康非常有幫助辛香料，建議民眾不妨每天添加少許在飲食中，讓身體更加健壯。

6種保健級香料（按圖👇👇👇）

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1. 辣椒

朱瑞君說明，辣椒有助於人體促進新陳代謝，並能幫助保持血管健康。

2. 大蒜

朱瑞君補充，大蒜當中，有一個非常強大的化合物為「大蒜素」，大蒜素能降低罹患心臟病的機率，也因此常吃大蒜可以治療高膽固醇和高血壓，她也提醒，但吃大蒜務必要切碎或壓碎，才能將大蒜素發揮出來。

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3. 生薑

生薑可幫助紓緩胃部不適，還能夠緩解噁心。

4.迷迭香

朱瑞君解釋，迷迭香富含抗氧化劑，可以防止細胞受損，也是相當不錯的辛香料。

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5. 薑黃

薑黃當中的薑黃素可減輕炎症，並且可以緩解疼痛。

6. 茴香（孜然）

朱瑞君說，茴香富含鐵質，而且也有助於減肥。

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