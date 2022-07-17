減肥｜苦惱如何減肚腩？6大減脂穴道促氣血循環、改善代謝

隨著天氣愈來愈炎熱，減肥的旺季也跟著到來，但減肥的民眾們大多是失敗大於成功，該怎麼有效瘦身呢？



首先要先從肥胖的原因開始了解起。造成肥胖的原因有很多，有些與先天有關，例如遺傳基因或是遺傳疾病造成肥胖，但多數的肥胖與「後天」因素有較大的關係。常見的情況包含生活壓力大、睡眠不足或日夜顛倒等，使身體內分泌失衡而導致肥胖。

而穴道按摩可以透過刺激穴位，促進身體氣血循環，改善內分泌失衡並幫助脂肪代謝。以下就來介紹6個最佳減肥穴道，尤其對瘦小腹更有效喔！

6大減脂穴道有助改善代謝（按圖）👇👇👇

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6大減脂穴道有助改善代謝

1. 天樞穴：肚臍往左及往右各約3橫指寬處。

2. 滑肉門穴：從肚臍正中線往上1橫指，往左右各3橫指寬處

3. 氣海穴：肚臍正中線往下2橫指寬處。

4. 足三里穴：小腿外側，膝下四橫指，脛骨外緣處

5. 豐隆穴：膝蓋骨外側陷下處，與外腳踝連線的中點

6. 三陰交穴：腳踝內側突起往上4橫指寬處

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健康飲食跟運動更重要！

雖然穴道有助於身體代謝，但還是建議搭配健康的飲食，多攝取蔬菜水果、蛋白質、全穀類，減少高鹽高糖和油脂攝取；維持適度的運動，最好每周能有150分鐘的中等強度有氧運動，才能永保健康不復胖。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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