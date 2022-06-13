減肥｜瘦不下來全因飲食犯錯！6種食物看似不甜卻隱藏高糖危機

減重要少吃多動，但你知道其實只要控制糖分攝取，就能輕鬆減重嗎？營養師表示，外國測試發現，只要少吃含糖食物，就算沒運動習慣，一個月也能瘦2～4公斤，而有6種看起來不甜的食物，其實暗藏高糖危機。



台灣營養師朱瑞君表示，很多人會把粟米片跟乳酪飲品當早餐，或是把燕麥棒當成餐間點心，以為穀物、乳製品相對健康，但其實這些食物都是高糖份！她舉例六種看起來不甜，其實超高糖份的食物，包括運動飲料、乳酪飲品、粟米片、燕麥棒、水果乾和加工食品。

糖化終產物對人體造成6大影響（按圖）

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這六種食物看似不甜卻隱藏高糖危機

朱瑞君說，民眾常誤認運動飲料相較其他飲料健康，甚至生病時也會喝，但其實運動飲料含糖量不低，如果沒運動，喝運動飲料反而造成身體負擔；含糖乳酪飲品更不用說，除了額外添加的糖份之外，還有乳酪飲品本身的乳糖，都讓人無形中吃進太多糖份。她提醒，就算是無糖乳酪飲品也要注意乳糖，糖尿病患更要小心。

而燕麥棒雖然是穀物成分，但它是用糖作為黏著劑、把穀物裹上糖製成；看似健康的水果乾，也可能會先灑大量的糖把水分給逼出來；其他加工食品也大多為了口感，添加糖、鹽、油等調味，且愈好吃的加工食品，糖鹽油愈可能過量。此外，番茄醬等醬料，也是常被忽視的高糖陷阱，還有製成飲品的保健食品，像是膠原飲、美顏飲等等，都含精製糖份。

每日糖份別超過50公克 少糖就能減重

朱瑞君強調，民眾可以學著看營養或成分標示，一般食品背面都有標示，建議每天糖量攝取不要超過50公克；成分表裡如果有蔗糖、果糖、高果糖糖漿等，可以加總看看是否超過每日建議攝取量。

她也舉例外國曾測試，單純做飲食改變、少吃含糖物、料理少加糖，一個月就能瘦2～4公斤，還能降低糖上癮，減少對糖份的依賴，建議想減重者要避開糖份，減少高糖飲食。

4不3要抗糖化飲食（按圖）

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