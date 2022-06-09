減肥｜減重七分靠飲食？營養師揭瘦身5飲食關鍵　把蔬菜當成主菜

台灣曾在CNN票選全球最佳美食景點中奪冠，從路邊的美食推車攤販，到香氣四溢的夜市小吃與巷弄裡隱藏的精緻甜點店，身處在美食國度要管住自己的嘴巴真的非常困難，現實總是逼的你每次減肥都以失敗收場嗎？



減重還是要回到飲食根本，營養師從來不鼓勵大家餓一輩子，過著永遠吃不飽的人生，或是看著眼前的美食卻碰不得，只要做到這5個瘦身關鍵偶爾也是可以放縱一下享受美食！

5個瘦身關鍵（按圖👇👇👇）

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一、只吃食物最原始的樣貌

沒有動物身上的肉長出來就是漢堡肉，也沒有地上長出來的薯仔就是薯片，盡量選擇沒有過度加工、可以直接看出原貌的食物，你就在減重這條路上先超越其他人了。

「我也沒辦法！公司附近就是沒有健康的食物」

「我真的做不到！工作太忙根本沒有多餘的時間準備」

主要還是取決於你願不願意做，願不願意過得更健康，把一片薄餅送進焗爐很簡單，把新鮮魚片送到電鍋裡蒸熟也不是一件難事，出門上班前或是在前一晚準備好一盒水果或一小袋堅果，可以當作下午茶點心解饞，健康是一輩子的課題，而減重是只是其中一個附加價值，它還能帶你遠離各種疾病侵襲。

二、蔬菜是主菜 不是配菜

大部分的人都清楚減肥就是要多吃蔬菜，要多吃到什麼程度呢？請把蔬菜當成主菜而不是配菜，除了大家最關心的熱量低之外，其實其中的營養素更為重要，可促進身體代謝，達到體重控制的效果。

台灣Heho營養師劉思妤提醒，外食便當菜色中經常被誤認為是蔬菜，但其實是澱粉類的「偽蔬菜」，像是炒三色豆中的豌豆仁和粟米粒、清蒸南瓜塊的南瓜、蓮藕排骨湯的蓮藕，都要要多加留意攝取量。

三、不要怕吃油 要吃好油

拒胖有理，抗「脂」無罪？劉思妤指出，不是吃油就會變脂肪，吃蛋白質就會長肌肉，長期奉行清湯寡水，滴油不加的人要注意，容易導致必須脂肪酸缺乏、脂溶性維他命吸收不良。

健康的脂肪反而會成為我們的減重幫手，過重的體態會引起全身性的慢性發炎，可以從天然食物、保健食品中補充優質富含omega-3的油脂，紓緩體內的發炎狀態。

天然食物：核桃、奇亞籽、亞麻仁油、菜籽油、三文魚、鯖魚、吞拿魚

保健食品：魚油、磷蝦油、藻油

▼按壓四大耳穴減食慾（按圖 👇👇👇）:

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四、定時定量吃飯

回歸日出而作日落而息的自然規律，營養師加碼曝以下2點超強減重攻略，讓你更輕鬆瘦身。

你知道嗎？吃一樣的東西和熱量，選擇8:00-16:00進食的人竟然比12:00-20:00進食的人，體重控制的效果更好！

善用攝食產熱效應（TEF）！TEF指的是攝取食物後，從消化、吸收到代謝這些食物，所要消耗的熱量，早上TEF比較高，這就是我們常說的，早上吃東西比深夜吃東西比較不會對身體造成負擔。

你知道嗎？少量多餐對正在減重的人來說可能是毒藥！

吃下肚的食物會使血糖上升，刺激胰島素分泌，讓脂肪存下來，避免脂肪分解，如果分成多段時間進食，等於在多個時段讓血糖上升，就不易瘦下來，除此之外，少量多餐還會降低TEF讓你難「瘦」。

五、好好享受食物帶來的快樂

享受整個吃飯的過程，融入到生活當中，不要把它變成煩惱，自然而然就會「享瘦」。很多人減肥都有經歷過節食，一開始很開心，看著體重機螢幕顯示的數字發現確實變瘦了，但日子拉長來看，痛苦的飲食並無法長期堅持，節食只會讓基礎代謝率愈來愈低，導致體重迅速反彈，陷入惡性循環。瘦身正確的做法是不要過度壓抑自己，你應該滿足身體的需求，找到最適合自己的那套減重方法。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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