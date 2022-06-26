肥胖｜腰圍過大易患脂肪肝、糖尿　新量度方法比只看BMI數字更準

看體態是否健康，除了看身體質量數值 （BMI），台灣國健署也不斷呼籲要量測腰圍，男生不能大於90厘米，女性則不能超過80厘米。不過英國的公衛單位發展出更科學的腰圍標準數值。



雖然臨床研究常以BMI當作身體數值的參考指標，但單只靠BMI來判斷是否有代謝症候群如肥胖、糖尿病、三高等風險並不可靠，因為無法反映身體肌肉和脂肪的佔比和分佈，因此專家建議搭配腰圍能更準確預估疾病風險。

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腰圍量測數值新標準 專家：這個方式比國內更科學

一般來說，BMI大於25就算肥胖，但這僅是體重和身高兩者間的關係，有可能受試者並非脂肪多，而是肌肉量大使得體重過重，因此一般都會建議搭配腰圍來評估未來代謝性疾病的風險，因為腰圍過大代表內臟脂肪過多。

相較於台灣用絕對數值「男生不大於90厘米、女性不超過80厘米」來計算，英國國家衛生與保健卓越研究所（National Institute for Health and Care Excellence）建議，腰圍要小於身高的一半，且所有BMI小於35的人都應該要把腰圍納入評估標的。

該機構透過統計發現，腰圍小於身高的一半，不會增加各種慢性病風險，但如果超過一半，風險會增加，超過0.6的話風險最高。

以身高180厘米來看，健康腰圍要小於90厘米，90厘米至106厘米則疾病風險提升，大於106厘米的風險最大。

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發表這項標準的國家衛生與保健卓越研究所主任克里斯普（Paul Chrisp）博士指出，這是個簡單、好理解的量測標準，且適用於各種人種。不過克里斯普也提醒，BMI大於35、孕婦及2歲以下的孩童，不適用這樣的標準。

東元綜合醫院家醫科主治醫生黃彗倫指出，以身高的一半當作腰圍標準，比台灣的做法更科學，「如果一名160厘米的男性、腰圍85厘米，雖沒有超過台灣的腰圍標準，但可以想像是非常胖的。」

黃彗倫也表示，不清楚當初台灣的腰圍指標如何訂定，但如果以英國以身高的一半當作標準，根據2016年英國倫敦帝國學院和WHO共同發布的調查，台灣男性平均身高174.5厘米、女性161.5厘米來看，男性的腰圍最寬不應超過87厘米，「增加身高當作參考值，比台灣的絕對數值更有參考價值。」

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正確量測腰圍3步驟 青壯年和老年人建議數值不同

黃彗倫指出，以身高的一半來測量腰圍不是新做法，以前就有相關研究提出建議，但不知為何沒有被廣泛重視，「類似的身體量測方式會不斷改變，除了BMI和腰圍，現在更多人想要測肌肉量，就是這個道理。」

肥胖專家納多爾斯基（Spencer Nadolsky）也指出，即使BMI超過25，甚至高達30，但重量都是肌肉且分布在臀部和大腿，反倒可以預防代謝症候群，「所以也有人追求的是腰臀比和肌肉分布。」不過納多爾斯基也指出，量測腰圍沒有好壞之分，而是提供每個人都能簡單的量測方式。

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根據台灣國健署的量測建議，正確量測腰圍有3個步驟：

1. 除去腰部衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂



2. 皮尺繞過腰部，調整皮尺高度在骨盆上緣、肋骨下緣的中間點，緊貼而不擠壓。



3. 在吐氣結束時，量取腰圍。



黃彗倫也建議，雖然英國的新指引要求腰圍要小於身高的一半，但沒有男女性分別，不過綜合其他研究和台灣國健署的標準，可以有以下建議：

· 40歲以下的輕壯年可以更嚴格些，男性腰圍除了滿足台灣國健署低於90厘米的腰圍，可再進一步要求低於身高的0.5；女性腰圍低於80厘米，可再把腰圍寬度控制在身高的0.4以下。



· 65歲以上的老年人難免累積脂肪，且保有一些脂肪能降低老年人的死亡率，因此還是可以用台灣國健署的標準。



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內臟脂肪危險多 4種方式消除

專家都建議，除了看BMI，腰圍也非常重要，因為腰圍過大往往表示內臟脂肪，黃彗倫表示，這類中央型肥胖或啤酒肚的人，肝臟、胰臟、心臟等器官可能被脂肪包覆，隨之而來的是種種慢性病，例如脂肪肝、糖尿病、心血管疾病、肥胖等。

想消除內臟脂肪，可以有以下方式：

1. 控制飲食。黃彗倫表示，吃太多精緻澱粉，和吃甜食一樣危險。

2. 有氧運動

3. 必要時可補充男性荷爾蒙。林口長庚醫院泌尿科主治醫生侯振邦表示，有些男性因為性功能障礙就診，詢問後發現還有情緒低落、肥胖、沒有精神等問題，這時補充男性荷爾蒙，搭配正確的飲食、規律的運動，能有效增加肌肉量、消除啤酒肚。

4. 作息正常、適當紓壓。有研究發現，睡眠不足會促使腹部脂肪累積。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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