護心飲食｜吃紅棗補心防心肌梗塞猝死！這樣吃更可安神助眠

51歲台灣知名導演明金成，日前驚傳心肌梗塞驟逝，留下20天大龍鳳胎，震驚演藝圈。法醫相驗研判明金成是因心因性休克致死，而心肌梗塞是心因性休克的主因之一。



心肌梗塞常常來得快、去得也快，心臟病權威胡大一公開「護心法寶」，補心、強心少不了紅棗。

紅棗營養好處（按圖👇👇👇）

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吃紅棗改善心肌 預防心腦血管疾病

心臟病權威、北京大學人民醫院心血管研究所所長暨心臟中心主任胡大一指出，現代醫學表明，紅棗中含有的環磷酸腺苷，有擴張冠狀血管的作用，可改善心肌的營養狀況，增強心肌收縮力，有利於心臟的正常活動，對預防心腦血管疾病都有一定作用。

大小紅棗 功效各不同

胡大一表示，紅棗是一味養心補血、健脾益胃的中藥，食療藥膳中常加入紅棗，以補養身體、滋潤氣血，現代研究表明，紅棗對治療血小板減少、非血小板減少性紫斑有一定效果。

紅棗的種類比較多，若是要補脾氣進而補氣血，適合選用大紅棗，如新疆的和田紅棗；小紅棗更偏向於補心血，能緩解焦慮、緊張，改善失眠等。

紅棗的吃法也有不少，補氣血推薦用棗熬粥，這樣較易吸收，並且粥也有補脾胃（脾胃為氣血生化之源）的功效。

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紅棗這樣吃 安神助眠

紅棗具有鎮靜的作用，可以緩解精神緊張和心中煩亂、失眠及一般更年期綜合症。對於生活在壓力中的現代人來說，加一味紅棗就能安神助眠，晚飯後用紅棗加水煎汁服用，或者與百合煮粥，或者臨睡前飲湯食棗，都能加快入睡，將10顆紅棗和少許甘草用水煎好後服用，可以鎮靜安神。

紅棗炒黑後泡水喝更好

沒有在鐵鍋裡炒硬、炒黑的紅棗泡茶喝是無用的，因為外皮包裹住了棗子，營養成分出不來，而經過炒制的紅棗，經開水一泡，表皮都裂開了，裡面的營養成分才會慢慢地滲出來。

芹菜紅棗湯 養心、降壓又降脂

用芹菜200克、紅棗10枚，洗淨後加水適量，煎煮30分鐘，食芹菜及棗並喝湯，具有健脾養心、降壓降脂的功效，可作為高血壓、高血脂及冠心病患者的輔助治療。

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本文摘自：《救心：心臟病權威預防心血管疾病的養身指南》胡大一著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】