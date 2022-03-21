補鐵食物｜車厘子提子鐵質不及紅豆黑豆　11高鐵蔬果第1是紅棗5倍

不少女性常見有缺鐵問題，有些女性朋友在生理期時，還會吃補鐵食物，像是車厘子、提子乾、紅棗等。



不過營養師指出，其實車厘子、提子鐵質並不高，反而是深綠色蔬菜、未精製穀類等含鐵量比較豐富。

蔬果含鐵量比一比（按圖👇👇👇）

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疲倦、暈眩、掉髮、心跳加快……小心你缺鐵

台灣營養師陳怡婷說明，鐵質是血紅素中主要攜帶氧氣，帶著氧氣隨著血液到全身，提供給細胞利用的重要物質，鐵質也參與神經傳遞物質合成及免疫系統。若體內缺乏鐵質，可能引起身體疲倦、氣色不佳、暈眩、掉髮、心跳加快等，嚴重甚至會導致免疫功能下降。

另外，有些吃素的人，會透過像是車厘子、提子乾、紅棗等食物來補鐵，對此，陳怡婷表示，車厘子、提子的鐵質其實並不高，反而深綠色蔬菜、未精製穀類、豆類的鐵質比水果類豐富。

缺乏鐵質可導致以下症狀：（按圖看👇👇👇）

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蔬果含鐵量比一比！誰是大補鐵王？

陳怡婷也列出以下幾種蔬果，每100g的含鐵量比較：

1. 紅莧菜 8.5mg/100g

2. 紅豆 7.1mg/100g

3. 黑豆 6.2mg/100g

4. 紅鳳菜 6.0mg/100g

5. 小麥胚芽 6.0mg/100g

6. 無花果 4.5mg/100g

7. 黑棗 2.4mg/100g

8. 紅棗 1.7mg/100g

9. 提子乾 1.5mg/100g

10. 車厘子 0.2mg/100g

11. 提子 0.2mg/100g



鐵質有動物鐵、植物鐵，可從哪些食物獲得？

而根據台灣國健署國人膳食營養素參考攝取量，每日鐵質建議量為成人男性10mg，成人女性為15mg。想補鐵，陳怡婷分享3個小技巧：

1. 動物性食物（血基質鐵）：可從豬血、鴨血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛肉、豬肉、羊肉等攝取。

2. 植物性食物（非血基質鐵）：如紅莧菜、紅鳳菜、紅豆、小麥胚芽、黑豆等。不過，陳怡婷說，非血基質鐵吸收率較低，可搭配維他命C輔助提升吸收率。

3. 要搭配維他命C幫助鐵質吸收，可攝取富含維他命C的水果，例如番石榴、柑橘類、奇異果、士多啤梨等。要提醒的是，減少隨餐飲用茶飲及咖啡，因其含有單寧酸會降低鐵質吸收。

▼5種家常補鐵湯（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】