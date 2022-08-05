乾眼症｜炎夏風扇吹臉會出事！日研究：直吹幾分鐘角膜恐受損？

夏日炎炎，不少人出街都會必備一把小風扇，隨時讓自己降溫，特別是當滿頭大汗時，更恨不得開風扇對着臉部猛吹，然而此舉竟暗藏眼睛受感染的風險！



（Shutterstock）

經風吹1分鐘恐損角膜

據日媒《周刊女性PRIME》報道，日本現代角膜護理研究室日前發布新研究，探討臉部被風吹會對角膜造成多少影響，以及多久會形成乾眼症。在受試者使用手持電風扇對著臉吹一分鐘後，透過問卷了解受試者的感受，並透過儀器客觀地檢驗淚水安定性的變化。

日本眼科醫生有田玲子從研究中舉了3個代表案例進行介紹，研究結果發現本來角膜無傷且淚水量也正常的民眾，在受風吹1分鐘後角膜竟然就受損了，淚水量也顯著變少、變得不安定。而不論原先淚水安定度為何，3位受試者的淚水維持時間、安定性顯著縮短。

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風扇宜吹向頸部以下

有田玲子指出，當發現自己經常眼睛疲勞，實際上有可能是角膜受損造成，若角膜損傷一直治不好，就可能增加眼睛感染風險，因此適度護理相當重要。若要使用手持電風扇，為了避免眼睛受風使淚水蒸發，應避開臉部，吹頸部以下即可，此外她也建議透過以下兩方法護理眼睛：

1. 使眼睛休息



平時不要過度使用眼睛，有意識地讓眼睛休息，並控制持續盯著手機等物的時間。美國眼科醫學會則提倡，使用電子產品時應每隔20分鐘休息20秒，並看向六米以上的遠方事物，來消除眼睛疲勞

2. 透過眼藥水濕潤眼睛表面



可適當使用對角膜有效、含有維生素A的眼藥水，建議一天3至5次，一次一滴即可。

同場加映，眼睛保健操：（點圖放大）👇👇👇

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眼乾症患者亦會流眼淚

事實上，長期以風扇吹臉最大影響就是容易導致眼乾。當中，角膜是眼睛的第一道防線，角膜前方有淚液分佈，淚液由外而內共三層，分別是脂肪層、水層和黏液層，主要維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎，導致症狀發生。

但是乾眼症並非都「乾」到無淚，有部分乾眼症患者初期淚水量反而增多，主因是基礎淚水分泌不足，反而刺激淚腺引起反射性淚水，也就是「假性溢淚現象」，易讓患者錯估乾眼狀況而疏忽就醫，當中主要有四個常見的症狀：

．眼睛乾澀易疲勞

．眼睛模糊有異物感

．眼睛有灼熱感、刺痛感

．眼睛畏光，對外在刺激很敏感

同場加映，日常護眼5招：（點圖放大）👇👇👇

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十大護眼食物可多吃

想維持雙眼健康，除了要有充足的休息，多吃以下10種食物，亦對眼睛有益。

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1. 雞蛋



雞蛋含有豐富的葉黃素和玉米黃素，可預防白內障，黃斑病變，並阻擋外界光線及藍光等對眼睛帶來的傷害。 雞蛋同樣也富含維他命C，E和鋅，可以預防眼睛退化並改善眼乾的問題。

2. 魚類



含Omega-3脂肪酸的食物可以幫助改善眼睛健康，尤其是改善因為長期使用電腦而造成的眼乾問題。而且魚油還有DHA營養，可以維持視網膜健康，抵抗光線對眼睛的傷害，滋潤眼睛。

宜吃：吞拿魚、三文魚、鯖魚、沙丁魚

3. 堅果類



堅果也含有Omega-3脂肪酸，對於改善各種眼部問題如眼乾有幫助。另外，堅果中的葉黃素和玉米黃素亦可以預防光線對眼睛的傷害，白內障和黃斑病變。維他命E更可以抗氧化，保護細胞免受自由基破壞。

宜吃：核桃、腰果、花生、扁豆

堅果（Maksim Shutov/Unsplash）

4. 籽類



籽類也含豐富Omega-3脂肪酸和維他命E，可以改善眼乾症狀及抗氧化，延緩眼睛衰退，改善因年長而帶來的眼疾。

宜吃：奇亞籽、亞麻籽、芝麻

籽類（VCG）

5. 柑橘類水果



柑橘類水果富含維他命C，作為一種抗氧化劑，可預防老化，改善因為年齡漸長而引起的眼部疾病。

宜吃：檸檬、橙、柚子

6. 綠葉蔬菜



綠葉蔬菜富含葉黃素和玉米黃素，能幫助眼睛阻擋藍光傷害，亦可預防白內障和黃斑病變。此外，這種蔬菜富含的維他命C也可抗氧化，預防眼睛退化。

宜吃：菠菜、羽衣甘藍、油菜（小白菜）

羽衣甘藍（Pompi/Pixabay）

7. 紅蘿蔔



紅蘿蔔富含維他命A和β-胡蘿蔔素。維他命A有助預防夜盲症，亦可令視網膜保持濕潤，改善眼乾問題。而β-胡蘿蔔素則可以轉化成維他命A和幫助吸收這種營養素。

8. 番薯



番薯富含β-胡蘿蔔素和維他命E，可以作為抗氧化劑延緩眼睛的老化並保持眼睛濕潤。

9. 牛肉



牛肉富含鋅，可以有助改善長期眼睛健康，包括幫助延緩因年齡漸長而引致的視力衰退和黃斑病變。更可以提供鋅到視網膜及周圍的血管組織，保護它們受外界傷害。

10. 水



多飲水可以使眼睛保持水分，防止因為長期面對電子用品而引起的眼乾問題。