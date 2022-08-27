減肥｜潘瑋柏2個月激瘦20公斤！5招減重餐前喝水用餐時不餓就停

和「小豬」羅志祥一樣堪稱演藝圈減肥達人的藝人潘瑋柏，最近秀出2個月激瘦20公斤的帥照，粉絲們對照他在5月自PO「人生巔峰最胖照」，真的都驚呆，大喊「判若兩人」。



營養師表示，潘瑋柏可以做到「不餓就停、飯後不坐」真的很厲害。不餓就停大約只吃3、4分飽，每餐不到500大卡，飯後走路更是經研究證實可降血糖、消熱量。

潘瑋柏自曝不敗減重5招（按圖了解 👇👇👇）

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潘帥5月來到「人生巔峰最胖93公斤」，7月已降到7字頭

被歌迷膩稱「潘帥」的潘瑋柏向來有「胖瘦自如」的奇技，對美食無法抗拒的他平時常會不小心吃過胖，等到有演唱會或要出席各種典禮前，便會祭出各種快速消瘦的妙招。5月他自揭人生最胖的93公斤，而7月還沒過完，他的體重已經回到7字頭，也就是不到2個月就激瘦快20公斤。

不敗減重5招大公開

潘瑋柏自曝不敗減重5招：

1. 餐前喝100CC水、每天喝水至少2000CC。

2. 每周3次至少1.5小時的健身房魔鬼訓練。

3. 少吃澱粉、多吃蔬菜，「餐餐水煮＋零澱粉」，嚴格自制。

4. 用餐時「不餓就停」，絕不多吃。

5. 吃完東西30分鐘內不可坐著。



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餐前喝水，喝完就少吃近50大卡熱量

營養師劉純君表示，餐前喝水是很好的控制食量方式，因為多數人餓過頭，開吃時總是會先挑最香最誘人的食物，而這些通常都是熱量很高的重口味食物。而太餓的時候我們的飽食中樞無法快速感應吃進食物，如果用餐前先喝水，一來可以先佔據胃的空間，有研究指出，餐前喝水有助降低47大卡熱量攝取。

第二則是可以沖淡太濃的胃酸、延遲食物消化速度，這樣就可以避免一下子吃太多，讓飽食中樞有時間反應「肚子有飽脹感」。

「不餓就停」每餐吃不到500大卡，做得到一定瘦

而潘瑋柏做到「不餓就停」，劉純君也認為這點「非常厲害」，通常吃到「感覺不餓」大約是3、4分飽。她表示，3、4分飽時最多攝入不到500大卡熱量，如果一餐可以控制在500大卡內，三餐等於只吃1500大卡，即使是女生沒有做特訓運動，這樣的熱量控制就會瘦。

餐後不坐血糖多降10％、熱量也消耗更多

而吃完東西不坐下來，這部分已經獲得很多的國際研究期刊認證，餐後30分鐘不坐而是去走路、做輕度運動，比起在不同時間運動半小時可以降低12％血糖，餐後運動30分鐘可降低22％的血糖，不僅更能調控血糖、有助預防或控制糖尿病，而且飯後走路有助加快食物從胃進入小腸，降低胃酸倒流（胃食道逆流）的作用，而且小腸是人體吸收熱量最主還的器官，飯後走路能加速食物從小腸通過，降低食物熱量被吸收，幫助控制體重。

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魔鬼訓練流汗多，補水也要補鈉 飲食控制別太嚴格

不過劉純君提醒，潘瑋柏這樣的減肥法短期運用會瘦很快，第一個要提醒的是水喝太多，而且魔鬼訓練易大量流汗，建議如果運動感覺虛、疲累，記得水中要加鹽，以免流汗流失過的的鈉，易電解質失調。還有飲食控制太嚴格了，久之很容易會「崩潰」。她提醒，食物水煮雖然有助降低油的攝取，但全部水煮並不代表絕對健康，而且澱粉是人體重要熱量來源。

建議可以採低醣飲食，選擇優質的醣類，像是胚芽米、糙米、雜糧類，含有高纖及多種維生素。而蔬菜可以先燙到8、9分熟，倒出水再加少量橄欖油或苦茶油和大蒜一起拌，就有「吃快炒」的感覺，不讓味蕾覺得太單調或「減肥好委屈、好可憐」，沒有覺得控制體重是「苦差事」的感受，體重控制才能維持長久。否則像藝人經常快速減肥，表示是溜溜球身材，時胖時瘦更傷身，反而是健康大忌。

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