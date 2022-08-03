減肥｜醣、糖分不清不要亂戒！吃對碳水化合物更易減重瘦身？

你正在減肥嗎？是否聽到許多人說這個不能吃、那個不要碰，嘗試了各種新興的飲食法，發現幾乎都有個共通點：減少碳水化合物的攝取。為什麼碳水化合物令人敬而遠之？不吃碳水化合物才能瘦嗎？



碳水化合物又稱作醣類，是人體重要的能量來源，每1克可以提供4大卡的熱量，在代謝路徑中能有效地作為燃料，快速供給細胞所需。若碳水化合物吃不夠，細胞會改用脂質、蛋白質來產能，長期下來會造成脂肪酸降解成酮體，使身體處於生酮的狀態；或是分解蛋白質來供應熱量，導致肌肉流失、組織修復受影響。

▼長期不吃碳水化合物 小心4大健康危害 （按圖看清内容👇👇👇）

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碳水化合物壞在哪？錯在吃太多！

那為什麼說減肥不該吃澱粉呢？明明碳水化合物也有它的好處呀！其實關鍵在於「份量」和「種類」。碳水化合物經消化吸收，會變成葡萄糖供細胞利用，而多餘的葡萄糖則儲存為肝醣，以備不時之需。

只是現代人攝取的碳水化合物實在太多，一旦超出負荷葡萄糖便無處可去，只能變成脂肪囤積在內臟和皮下組織。換句話說，如果要甩開身上的油脂，就必須降低碳水化合物的量，因為細胞最優先使用葡萄糖、肝醣產能，等醣不夠用了才會燃燒脂肪。

「醣」vs「糖」大不同 （按圖了解 👇👇👇）

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知道要控制份量了，接下來讓我們認識一下「醣」和「糖」的差異。碳水化合物可分為：單醣、雙醣、寡醣、多醣，它們的統稱就叫做「醣」，組成多樣複雜；而吃起來具有甜味、結構簡單的單醣和雙醣，則稱作米字旁的「糖」。

- 單醣：葡萄糖、果糖、半乳糖等。水果、蜂蜜、楓糖等食物可以吃到。

- 雙醣：麥芽糖、蔗糖、乳糖等。像是牛奶、烹調常用的糖品（砂糖、黑糖等）。

- 寡醣：果寡糖、半乳寡醣、大豆寡醣等。有利於腸道菌生長的物質，存在於香蕉、洋蔥、蘆筍…

- 多醣：澱粉、肝醣、纖維素等。在平常吃的米飯、麵包、糕餅、蔬菜中。

你該戒掉的「糖」

這麼多的醣，要減的到底是哪種？常聽到「糖」對身體會帶來多種危害，像蛀牙、肥胖、三高、糖尿病等等。其實，這邊指的是非天然食物本身的糖，意即加工產出的「精製糖」，它隱身在烘焙食品、雪糕、飲料之中。

這類額外加入食品的添加糖，雖然能帶給人短暫的快樂，對健康的影響卻很長遠，建議每日攝取量不宜超過總熱量的10%，如果可以能戒糖就戒掉，還是想要「呷甜甜」的話，不妨用水果、蜂蜜等天然食材取代。

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你該多吃的「醣」

而蔬菜、全榖雜糧類才是我們該攝取的醣類，一來能提供飽足感，二來血糖上升的速度不會像精緻糖那麼快，可以穩定血糖。這些未加工的原型食物除了供應能量，也富含了膳食纖維、維他命、礦物質等養分，讓營養攝取更均衡。

所以說，減「糖」比減「醣」更為優先，以天然來源的糖取代精緻糖，能夠減輕疾病的負擔，此外，選擇原型的南瓜、粟米、薯仔等食物，也會比加工過的麵包、湯圓、薯條等來得健康。

減肥路上碳水化合物不是不能吃，醣能夠給身體最實惠的熱量和營養素；糖只要不超標也能安心吃，只要吃得對、吃得巧，你也能健康「享瘦」碳水化合物。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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