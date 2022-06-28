長期喝台式手搖飲易致糖尿病？戒掉甜飲先從這一步慢慢適應

一名台灣男子多年來每天喝2杯半糖紅茶解渴，結果竟因此檢出糖尿病前期；營養師建議，手搖飲（台式飲料）應挑選無糖且不加料，真的想要甜味選微糖就好，過量糖份攝取不僅加速老化、容易蛀牙，還提高糖尿病、心血管疾病和癌症風險。



台灣亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均指出，45歲李先生因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以清涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上2杯半糖紅茶，再加上不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，日前健康檢查後發現竟是糖尿病前期，讓他徹底覺悟，決定戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望能與糖尿病和平共存。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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1杯珍珠奶茶等於1個飯盒熱量 喝2杯就超標

劉彥均指出，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750C.C.珍珠奶茶，熱量就相當於一個710卡路里的飯盒，含糖量相當於13顆方糖，已超出成人每日所需的攝取量，如果一天2杯以上就那幾乎是超標。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每日糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好控制在5%以下，以成人每日飲食總熱量2000卡路里為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，也就是每天糖攝取應低於50克、大約10顆方糖以下。過量的糖份會增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

戒不掉甜飲？先從微糖慢慢適應 鮮奶當基底相對健康

劉彥均建議，如果短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，可以選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都在無形中增加糖份攝取量，所以點手搖飲盡量選擇不加料。另外也可以喝無糖茶類，茶中的兒茶素可以幫助身體抗氧化及促進代謝，若是想喝奶茶，也不要加奶精，因為奶精當中含有反式脂肪，攝取過多容易造成心血管負擔，可選擇無糖的鮮奶茶，或以無糖豆漿、牛奶、燕麥奶為基底的飲料，順便補充蛋白質。

她提醒，「糖」產生的危害不容小覷，切忌過量攝取含糖飲料及甜食，除了市售手搖飲料需要注意含糖量之外，挑選包裝飲料也要多加留意營養標示中的糖，日常生活仍建議飲用白開水最健康。

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