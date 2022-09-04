減肥｜6方法防水腫不再虛胖 下肢水腫伴隨疼痛當心靜脈血管栓塞
撰文：中天快點TV
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炎炎夏日，濕氣容易大量積累在體內，導致水腫而身材虛胖，讓許多人相當困擾，尤其是在意身材或正在減肥的民眾。
對此台灣營養師朱瑞君在Facebook粉專發文，向大家分享6個避免水腫的方法。
6個避免水腫方法（按圖👇👇👇）
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1. 攝取蛋白質：避免營養不良性水腫
2. 補充鉀：有助於代謝鈉與水份
3. 多喝水：「消水腫」不代表要「少喝水」，還是要適當補充水分。
4. 少吃過鹹、加工食品：以免攝取過量的鈉。
5. 提升活動量：避免相同姿勢維持過久。
6. 其他：多按摩、抬腿，不要翹腳。
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此外，台灣衛生福利部也指出，水腫的原因除了血液循環不良、作息不正常以外，也可能是重症的徵兆。如果下肢水腫伴隨臉色蒼白、倦怠，就可能是腎臟衰竭；若下肢水腫加上疼痛，就要當心是靜脈血管栓塞，建議盡速就醫，勿輕信偏方以免延誤治療。
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