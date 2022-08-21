健康飲食｜疫情性肥胖全球爆發！保持健康體態靠一簡單口訣

新冠疫情持續延燒，美商賀寶芙（Herbalife）觀察到近兩年受疫情影響，國內外民眾居家時間增長，導致身體與心理狀態下滑，引爆「宅胖」隱憂。



美國一項APA調查顯示，新冠疫情延燒一年後，高達42%美國成年人體重增加、且平均增幅達13公斤。台灣台中診所唐子涵醫師也指出，國內外數據統計普遍發現，約有40%民眾在疫情期間因缺乏運動、飲食不正常等導致體重增加，普遍稱為「疫情性增肥」，臨床上也有不少求診案例，呼籲民眾關注疫情間身心健康，切勿輕忽壓力影響。

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「疫情性增肥」全球爆發！ 當心引爆多重不良習慣

新冠肺炎疫情延燒以來政策雖逐漸鬆綁，但仍有不少人以遠距方式上班、上課，導致出現疫情性增肥趨勢。美商賀寶芙2022年關鍵營養報告也顯示，新冠肺炎爆發以來，因為缺乏運動、飲食不均、宅家時間長、缺乏社交互動，高達6成民眾對自己的身心健康狀況感到擔憂。疫情性增肥反映的不只是體態變化，甚至會因此產生許多不良生活習慣，諸如熬夜與飲酒增加等行為。醫師提醒，千萬別忽視疫情下生活習慣變化造成的健康警訊，當心健康問題與心理壓力雙重引爆！

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身心狀態環環相扣！ 醫建議：運動可帶來正面健康效益

一般民眾通常比較關注疫情帶來的外在影響諸如免疫力、體力下滑等，疫情對心理壓力造成的影響，卻是時常被忽略的重要警訊。研究指出，疫情期間患者憂鬱與躁鬱心理疾病狀況有增長趨勢，並可能延伸成為心理疾病。台灣衛福部2021年全國自殺防治中心成果報告同樣顯示，約3成民眾在過去一個月內曾因疫情感受到工作、經濟或生活的壓力，相比去年呈現成長趨勢，顯示疫情以來民眾因大環境變動影響，壓力長久累積可能導致心理疾病。

台灣唐子涵醫師表示：「診間近期也經常遇到許多因壓力失眠、睡不好、不明胸痛與心悸前來求診的患者，除了建議患者情緒上適當調節放鬆、排解憂慮，也會建議民眾從改善不良生活習慣或適度運動開始。」。外國相關數據也顯示，運動可以帶來健康效益，如促進正面心理發展和減少飲酒習慣等，建議民眾透過一些簡單的室內伸展、核心運動，或是到戶外散步、快走10分鐘，適度排解壓力，擺脫疫情造成的憂鬱症、躁鬱症危機。

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親子求診肥胖比例增 醫分享「85210」口訣保持健康體態

美商賀寶芙觀察發現，疫情期間台灣民眾減重需求與體重管理詢問度大幅成長，主因為民眾運動量減少、居家時間長、飲食不均狀態增加。醫師指出：「近期有許多親子一同求診的案例，父母居家上班、孩子居家上課，因為在家除了正餐吃飽、零食也少不了，導致短短幾週過去，體重就增長10公斤！」。

台灣唐子涵醫師建議，疫情間飲食仍以自行烹調為佳，外食族則盡量挑選原型、精緻澱粉較少的食品，注意蔬果攝取量，或增加蛋白質攝取。蛋白質不僅可以維持健康的身體肌肉量、還能延長飽足感，減少宅家暴飲暴食機率，養成均衡飲食習慣。如有需求，民眾也可透過補充維他命A、C、D、E等營養素幫助維持健康。除此之外，醫師更分享朗朗上口的「85210」口訣，每日睡足8小時；每日均衡5蔬果；每日觀看電子螢幕時間少於2小時；每日運動1小時；每日0糖飲、喝足水。民眾日常可遵從執行，一同找回健康體態與健康心情。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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