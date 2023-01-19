慢性壓力｜常常焦慮易怒、更會暴飲暴食？營養師教3秘訣對抗壓力

最近的你是否曾出現失眠、掉髮、頭痛、焦慮易怒？



有時是食慾不振，有時卻會暴飲暴食尋求慰藉。每個人的心情總有晴時多雲偶陣雨的一天，先停下來喘口氣吧！你很可能處於慢性壓力而不自知。

對抗壓力3部曲（按圖了解👇👇👇）

+ 11

壓力從何而來？

從工作到家庭，從人際到感情，小至生活上零碎瑣事，大至人生上的轉捩點，面對他人的眼光、自我的要求，壓力似乎成了誰也躲不過的心理折磨。而壓力的產生和不良的飲食習慣會形成一種惡性循環，情緒影響食物，食物影響內分泌，內分泌又影響情緒，一切環環相扣。

當我們感受到壓力、熬夜不休息，腎上腺會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，幫助我們保持警覺以應對挑戰；然而濃度過高時，會讓身體持續處於緊繃，產生想吃垃圾食物的慾望，於是造成血糖波動上下起伏，情緒也不穩定。

相關文章：抗衰老｜壓力大老得更快！8招培養高EQ 「2件事」會加重老化影響👇👇👇

+ 18

如何與壓力共處一直是無可避免的課題，若不去正視壓力的根源，選擇用吃逃避，反而會造成更多的「代償」，像滾雪球一樣愈滾愈大。每個人紓壓的管道大不同，營養師提點釋放壓力可以從3大面向著手：

對抗壓力3部曲

一、飲食：穩定血糖抗發炎

吃下高糖食物（珍珠奶茶、甜甜圈）讓人很是開心，隨後卻伴隨空虛，只有暫時的愉悅；忍著不吃糖，若嚴格限制自己澱粉也不沾，反而讓血糖過低，愈來愈憂鬱、疲憊無力。控制血糖不再忽高忽低，是保持情緒穩定的關鍵。

可以將平常的主食替換成未精製的全榖雜糧類，以糙米、十穀米取代白飯，增添南瓜、粟米、番薯等食材，減少精緻澱粉（薄餅、蛋糕）攝取。血糖穩定了，心情也能平靜下來。

除此之外，長期的慢性壓力也會促進身體的發炎反應，引發代謝疾病、心血管問題。每餐可增加蔬果的攝取，讓天然的抗氧化劑幫身體滅滅火，尤其維他命C還能降低皮質醇的分泌，不妨餐後來份水果減少壓力。

▼11個飲食習慣自我測試「壓力肥」（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關閲讀：減肥｜增磅兇手原來係壓力大？11個飲食習慣測試就知有冇中招

二、運動：刺激快樂血清素

有規律且重複的運動，像是健走、跑步、游泳、騎單車，以及瑜伽、太極等運動，會讓我們專注於呼吸的調節，讓意識專注在自己身上，轉移對負面情緒的注意。若到戶外搭配芬多精，由視聽觸嗅感受大自然的曼妙，可以消除焦慮、降低皮質醇。而且運動能刺激快樂荷爾蒙「血清素」的分泌，讓我們大汗淋漓後通體舒暢。

三、睡眠：有鎂更好眠

再累也捨不得睡，總要追劇、看社群才肯放下手機嗎？睡前使用電子產品會影響睡眠週期，而睡眠和壓力息息相關，睡不好壓力更大，壓力一大又容易失眠，要讓腦袋和眼睛充分休息才有良好睡眠品質，降低皮質醇產生。平時可以補充含鎂的食物，如：南瓜子、菠菜、香蕉、牛油果等，幫助肌肉放鬆、安定神經。

均衡飲食、規律運動、充足睡眠是對抗壓力的基石，當壓力突如其來，也能嘗試聽音樂、寫日記、練習正念，找到適合自己的方式紓壓，別把壞心情悶在心裡。

延伸閱讀：

為什麼我們愛吃垃圾食物？情緒性進食不是只靠運動改善！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」