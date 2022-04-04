瑜伽｜返工壓力大點紓緩？3式瑜伽緩解緊張兼運用調息來管理壓力

相信壓力和焦慮已經成為我們忙碌生活的一部分；無論你是在家中還是在工作中，每個人都會時不時地發生這些精神上的問題，這也是隨著科技與時代的進步，讓我們的精神狀態更加的充滿壓力與不安，也很容易失去內心的平衡。



想要更有效的管理日常生活所帶來的精神壓力，最好的方式就是透過瑜伽的體位練習和靜坐冥想。瑜伽除了對健康和身體有好處外，瑜伽技巧還可以幫助你進行放鬆並提供精神上的平靜與安寧；也就是說，學習瑜伽方法可有助於改善你心理健康和管理壓力的技巧。

瑜伽有助於對抗壓力嗎？運用調息來管理壓力（按圖）

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在許多方面，瑜伽可以緩解你身體所出現的身心緊張狀態，另外，肌肉的緊繃有時也會引發出壓力和焦慮感，進而導致身體的不適症狀。然而，瑜伽的練習將有助於釋放這種緊張感，並減輕壓力釋放內啡肽等讓人感覺良好的荷爾蒙激素。

除此之外，它還有助於放鬆和平靜你的神經和肌肉、提高注意力、增強注意力並提高整體大腦的效率；反過來，這會讓你更加了解自己的身體、身體感覺、思想和感受，讓你能感受到愛、喜悅以及精神上的平靜與安寧。

運用調息來管理壓力

眾所皆知，呼吸練習可以讓焦慮的人平靜下來；它有助於減輕壓力並保持身心平衡，只要每天進行20-30分鐘的呼吸練習，就可以降低體內被稱之為壓力賀爾蒙的皮質醇，幫助身體控制壓力並改善睡眠的品質。

為了進行呼吸練習，你必須先讓自己感到舒適，因此，在做深呼吸練習時，必須讓你的呼吸向下流到腹部，但不是用強迫的方式來進行，必須要確保通過鼻子吸氣並從嘴巴呼氣，過程中動作要輕柔，呼吸時從1數到5慢慢的從嘴裡吐出一口氣，再次從1數到5，繼續這樣進行3-5分鐘的反覆訓練。

瑜伽體式來執行

有許多瑜伽姿勢可以讓您擺脫不必要的壓力和煩惱，以下將介紹一些簡單的體式練習。

嬰兒式（Child‘s Pose）在課堂中為前彎體位法放鬆動作，它能伸展背部，幫助緊繃的背肌放鬆，還可以伸展到髖關節以及紓緩姿勢不良所帶來背部、腰部的不適，對於久坐的上班族來說非常適合。

牛式（Cow pose）是一項能紓緩過勞脊椎的動作，現代人經常姿勢不正確，長期下來脊椎就會造成勞累，同時，周邊的肌肉也會缺乏彈性，久而久之會導致脊椎側彎、無力、疼痛等問題。

攤屍式（Savasana）大多數瑜伽課程到末端時，都會採用這個動作作為結束課程；根據外國著名的瑜伽兼物理治療師茱蒂·萊絲特（Judith Lasater）表示，攤屍式能有效放鬆關節締結組織與肌肉，還能幫助吸收課後的精華。

除了以上介紹的這些瑜伽姿勢之外，你還可以隨時練習拜日式或Suryanamaskar，這都是一種低影響的有氧運動，也是減輕壓力和焦慮的好方法。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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冥想和放鬆大腦

一整天腦子不斷的全速運轉，在夜晚時不妨透過冥想來平靜你的頭腦。你可以在椅子上或坐在瑜伽墊上進行冥想。每當你進行冥想時，都會感受到身體的舒適、始終如一併全身心投入；它有助於減少負面情緒、提高自我意識、幫助建立寬容和耐心、並提高您的創造力水平。

人們可以求助於引導式冥想，在這種冥想中，你可以親自與老師或通過錄音進行冥想；Yoga nidra或yogic sleep就是其中的一種。

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