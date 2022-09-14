新冠肺炎｜下意識難自控摸臉因大壓力？專家教3招少摸貼士防病毒

發現自己常不自覺觸摸臉？新冠肺炎在全球仍然肆虐，世衛、美國疾控中心都不斷提醒大家「避免用手接觸眼睛、鼻子和嘴巴」，但這類警告向來成效不佳，不少人難忍不碰自己的臉，固中原因到底是為什麼？



有統計指，人們平均每小時觸摸自己的臉部約23次，而且特別會用「左手」碰自己左邊的臉，原因是人類左半臉情緒反應比右半臉強。另外，有科學家曾經找來15位懷孕 24至36週的孕婦，定期為她們做超音波檢查，觀察胎兒的行為。根據研究結果顯示，當孕婦聲稱自己近日感到壓力時，可從超聲波圖中發現，胎兒會用「左手」碰自己的臉。

的確，人類以及一些靈長類動物似乎是不能自制觸摸自己，這源於進化的方式。有一些物種觸摸臉部是為了修飾面容，或者將害蟲趕走，而人類和靈長類動物則是出於其他各種原因。

美國加州大學伯克利分校（UC Berkeley）心理學教授凱爾特納（Dacher Keltner）認為，當人們感到壓力時，大腦辨識到需要釋放焦慮、自我舒緩，或試圖控制自己的情緒，會透過觸摸臉部增加鎮靜作用並減輕壓力。

當大腦辨識到需要釋放焦慮、自我舒緩，或試圖控制自己的情緒，會透過觸摸臉部增加鎮靜作用並減輕壓力。（資料圖片）

究竟有何方法可以降低觸摸自己臉部的頻率呢？根據《BBC》報導，哥倫比亞大學教授、行為學家霍斯沃思（Michael Hallsworth）指，要自制不做下意識的事情是非常困難，反而多洗手比少摸臉則較容易。另外，他也分享3個少摸臉貼士。

讓雙手做其他事情



如果雙手沒事做，可以多玩已消毒的指尖陀螺或減壓球

使用香皂或潤手霜



芝加哥西北醫學院的臨床心理學家西科拉（Zach Sikora）表示，使用香皂或潤手霜，當雙手靠近臉部時，其香氣有助提醒並意識到自己的行為

嘗試放輕鬆，避免因焦慮而摸臉



嘗試專注當下，進行冥想和正念練習，專注於呼吸練習專注，可改善因焦慮而不斷去摸臉的行為。

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