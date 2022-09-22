咖啡因｜喝咖啡提神幫助代謝！營養師警告有8種症狀不宜攝取過量

喝咖啡不僅提神，對身體也有益處。台灣營養師高敏敏表示，她自己就是黑咖啡的愛好者，而適量喝咖啡有很多優點，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等等。



但是高敏敏建議喝咖啡不宜過量，每天咖啡因攝取量應少於300～400毫克，差不多一杯大冰美式或拿鐵（牛奶咖啡）就逼近攝取量了。

8種症狀可能因咖啡因變得更嚴重（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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高敏敏解釋，咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張。高敏敏列舉有以下8種症狀的人，可能會因為咖啡因而更嚴重。

1. 焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張。而已經倍受壓力和焦慮影響的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

2. 愈喝愈累

過量咖啡因易導致身體過於興奮，會因缺氧而感到更加疲累。

3. 失眠

咖啡因會導致神經系統過度興奮，難以入眠

4. 心悸、心臟狂跳

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張。

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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5. 頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

6. 胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌，引發胃痛。

7. 頻尿

咖啡因會幫助利尿、加重頻尿現象。

8. 腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易造成腸胃不適。

▼拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏表示，人的咖啡因是否過量，要看每杯咖啡的濃度而定，以下這些人更要注意咖啡減量、適量：

有心血管疾病者：咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

心律不整者：過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起心悸。

有腸胃疾病者：咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

長期失眠者：咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，導致焦慮、緊張，已經受壓力和焦慮干擾的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

孕婦及孩童：此時身體代謝咖啡因的狀況因人而異，不建議過量攝取，以免影響（胎兒）生長發育。

骨質疏鬆者：咖啡因具利尿作用，易致體內鈣、鎂等礦物質流失。



台灣營養師高敏敏提到， 凡事均衡最好，像我自己每天也是黑咖啡的愛好者，只要不過量，可以適量享用咖啡。

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