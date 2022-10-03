肥胖｜睡眠不足容易有大肚腩？研究：缺乏良好睡眠腹部脂肪增9％

怎麼搞的胖都胖在肚子？做運動也消不太下去！醫師提醒，趕快看看是不是睡眠時間不夠。根據今年最新研究發現，吃太多雖然會讓人變胖，但如果是睡眠不足，不但會增加發胖速度，而且還單只胖在肚子。



時間不夠用？大家都這樣做：犧牲睡眠

台灣台北中山醫院婦產科主治醫師王羚表示，工作做不完、書念不完、和朋友聊天聊不夠，幾乎每個有類似狀況的人，都會選擇「犧牲睡眠、做完再晚點睡」。根據美國統計，約有1／3的成年人睡眠不足。其中只有少數是因為輪班工作者，而絕大多數睡眠不足的人都是為了在Facebook等社群網站和朋友留言、聊天，或是網路追劇等等。

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研究：睡眠不足腹部脂肪增9％、內臟脂肪增11％

王羚表示，在今年4月發表在美國心臟病學會期刊中，由梅耶診所（Mayo Clinic）發表的研究指出，缺乏足夠睡眠和沒有節制的飲食，會加速身體熱量消耗，進而導致反饋機制引起脂肪堆積。在進行隨機控制及對照組的交叉研究中發現，缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加。過去的研究了解，臟器脂肪堆積和心血管疾病、代謝症候群和糖尿病發生率成正比。

在這項研究中，研究人員將12位健康成年人隨機分配到限制睡眠只有4小時的實驗組，以及睡眠9小時、正常睡眠的對照組。研究進行21天中進行2組人員的睡眠監測和各項指標檢查，在21天的研究結束後，所有受試者回歸3個月正常生活，兩組睡眠時間互換，再監控21天。

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晚睡者平均多吃300大卡，脂肪都長在腹部

研究過程中兩組人員均可自由選擇食物，研究人員同時監測各項數據。結果發現，實驗組每天會額外攝取至少300大卡熱量，其中攝取分別是蛋白質增加13%、脂肪17%。而睡眠不足也影響到實驗組的熱量消耗量，即使後來睡眠恢復正常，熱量消耗量都維持同一水平。

而另外在電腦斷層監測中則發現，實驗組受試者的臟器周圍脂肪也有明顯變化，顯示長時間睡眠不足會導致內臟脂肪積累及擴張。

王羚解釋，犧牲睡眠的人清醒的時間愈長就會愈想進食，很容易過度飲食。這項研究發現，無論受試者的年齡是年輕或老、原本身材苗條或本來就胖，以及健康狀況不同，只要減少睡眠時間一段時間，每日的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，而且脂肪主要堆積的位置是在內臟周圍，尤其是腹部脂肪增厚，而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。

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睡眠時間恢復，內臟脂肪繼續增

重要的是，即使之後睡眠時間恢復，熱量攝取也減少，體重也下降了，但是內臟脂肪會持續增加。王羚表示，這說明睡眠不足會觸發內臟脂肪堆積，可以說睡眠不足已經是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

要重建基礎代謝，得早睡、一定要運動

王羚提醒，千萬不要以為偶爾晚睡沒有關係，這項研究證實睡眠不足會影響體重及脂肪堆積，也會影響基礎代謝率，即使後來恢復正常睡眠時間，影響會長期存在。她建議如果本來就有晚睡、睡眠不足的民眾，若要避免內臟脂肪堆積，影響新陳代謝而引起心血管疾病及糖尿病，要趕快節制飲食，並建立良好的生活作息、而且一定要運動，增加身體代謝率，徹底改變才有機會趕走腹部肥胖、重建健康體質。

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