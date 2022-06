睡眠飲食｜睡不飽容易吃進更多零食？醫生建議至少睡7-9小時

減重議題是不管年齡幾歲都是常面臨到的課題,除了吃與運動很重要,睡眠也是影響關鍵之一。



研究也發現如果睡眠時間不足七小時的族群,更容易選擇熱量較高的零食,不小心吃下更多的卡路里。

為什麼睡眠不足跟肥胖有關係?(按圖)

研究:睡不滿小時易選擇高卡路里零食

過往美國睡眠醫學會建議,成年人每天至少睡到七小時或更長時間,在這樣時間下可以有最佳的健康狀態,當睡眠時間少於建議時可能會增加健康風險,包括體重增加、肥胖、糖尿病、高血壓和心臟病。

到底為什麼睡眠不足跟肥胖也有關係,過去已經有不少研究發現睡眠不足和暴飲暴食是有很大的關係,推測是與體內荷爾蒙有關,當有良好的睡眠品質可以促進荷爾蒙平衡,進行控制食慾、保持良好新陳代謝。

一篇有趣的研究發現,越是睡不飽的人更容易吃下不健康的零食,俄亥俄州立大學研究團隊一共分析1萬9650位年齡介於20-60歲的美國成年人,收集每位參與者每天24小時飲食紀錄,包含所有吃下食物攝入量,以及進食的時間,同時也統計平均每晚睡眠時間。

統計的結果分成兩個族群,一類屬於一天有睡滿七小時,另一類族群則是睡少於七小時,但結果發現將近95%的人不論睡多久每天都至少吃一份零食,只是睡眠不足的族群更有可能在吃入更多零食,而且偏愛選擇卡路里高、營養價值低的零食,此項研究結果也刊登在國際期刊《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 》。

統計中發現超過50%的人選擇垃圾食物分為兩大類,一種是含糖飲料像是汽水、能量飲料,另一類則是薯條、椒鹽脆餅、餅乾和甜點,而且大家也偏愛晚上的時候吃,俄亥俄州立大學營養學教授,同時也是研究作者克里斯托弗泰勒表示:「知道睡眠不足與更肥胖是有關聯性,但所有小行為都是圍繞著這種情況發生。」

尤其是睡眠不足的女性更有可能難遵守健康的飲食習慣,台灣高雄雅得麗生活診所減重門診醫師陳彥伯分析:「在臨床上看到狀況確實也驗證研究結果,從患者中的回饋得到,可能因為熬夜或比較晚睡,想吃點東西提神吃入較多的零食。也可能受到荷爾蒙、內分泌影響下,睡眠不足的時會從高碳水化合物的東西得到滿足感。」

吃零食不是重點!解決「睡眠」問題才是減重關鍵

瘦不下來最根本關鍵的原因恐怕還是跟「睡眠」脫離不了關係,陳彥伯坦言:「當睡眠少於5個小時以下的患者,確實發現比較不容易減下來,即時沒有吃到零食,睡眠不足本身也會影響體重!」

因此醫師並不建議患者選擇比較健康的零食,反而是從根本解決「睡眠」的問題,如果是因為心理方面造成睡眠不足的問題,可藉由身心科醫師幫助、芳療、瑜伽等方式,達到放鬆來改善睡眠品質。

如果是真的必須要因為工作熬夜,陳彥伯建議:「盡量睡覺時間不要超過一、兩點,如果能在午夜前睡最好,如果需要也可以借助輕微解焦慮藥物幫助睡眠,但希望達到每天至少睡7-9小時。」

