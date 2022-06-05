睡眠飲食｜睡不飽容易吃進更多零食？醫生建議至少睡7-9小時

撰文：Heho健康
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減重議題是不管年齡幾歲都是常面臨到的課題，除了吃與運動很重要，睡眠也是影響關鍵之一。

研究也發現如果睡眠時間不足七小時的族群，更容易選擇熱量較高的零食，不小心吃下更多的卡路里。

為什麼睡眠不足跟肥胖有關係？（按圖）

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研究：睡不滿小時易選擇高卡路里零食

過往美國睡眠醫學會建議，成年人每天至少睡到七小時或更長時間，在這樣時間下可以有最佳的健康狀態，當睡眠時間少於建議時可能會增加健康風險，包括體重增加、肥胖、糖尿病、高血壓和心臟病。

到底為什麼睡眠不足跟肥胖也有關係，過去已經有不少研究發現睡眠不足和暴飲暴食是有很大的關係，推測是與體內荷爾蒙有關，當有良好的睡眠品質可以促進荷爾蒙平衡，進行控制食慾、保持良好新陳代謝。

一篇有趣的研究發現，越是睡不飽的人更容易吃下不健康的零食，俄亥俄州立大學研究團隊一共分析1萬9650位年齡介於20-60歲的美國成年人，收集每位參與者每天24小時飲食紀錄，包含所有吃下食物攝入量，以及進食的時間，同時也統計平均每晚睡眠時間。

統計的結果分成兩個族群，一類屬於一天有睡滿七小時，另一類族群則是睡少於七小時，但結果發現將近95%的人不論睡多久每天都至少吃一份零食，只是睡眠不足的族群更有可能在吃入更多零食，而且偏愛選擇卡路里高、營養價值低的零食，此項研究結果也刊登在國際期刊《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 》。

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統計中發現超過50%的人選擇垃圾食物分為兩大類，一種是含糖飲料像是汽水、能量飲料，另一類則是薯條、椒鹽脆餅、餅乾和甜點，而且大家也偏愛晚上的時候吃，俄亥俄州立大學營養學教授，同時也是研究作者克里斯托弗泰勒表示：「知道睡眠不足與更肥胖是有關聯性，但所有小行為都是圍繞著這種情況發生。」

尤其是睡眠不足的女性更有可能難遵守健康的飲食習慣，台灣高雄雅得麗生活診所減重門診醫師陳彥伯分析：「在臨床上看到狀況確實也驗證研究結果，從患者中的回饋得到，可能因為熬夜或比較晚睡，想吃點東西提神吃入較多的零食。也可能受到荷爾蒙、內分泌影響下，睡眠不足的時會從高碳水化合物的東西得到滿足感。」

中醫授三招、一藥膳解失眠（點擊下圖看清👇👇👇）

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吃零食不是重點！解決「睡眠」問題才是減重關鍵

瘦不下來最根本關鍵的原因恐怕還是跟「睡眠」脫離不了關係，陳彥伯坦言：「當睡眠少於5個小時以下的患者，確實發現比較不容易減下來，即時沒有吃到零食，睡眠不足本身也會影響體重！」

因此醫師並不建議患者選擇比較健康的零食，反而是從根本解決「睡眠」的問題，如果是因為心理方面造成睡眠不足的問題，可藉由身心科醫師幫助、芳療、瑜伽等方式，達到放鬆來改善睡眠品質。

如果是真的必須要因為工作熬夜，陳彥伯建議：「盡量睡覺時間不要超過一、兩點，如果能在午夜前睡最好，如果需要也可以借助輕微解焦慮藥物幫助睡眠，但希望達到每天至少睡7-9小時。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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