護肝飲食｜有益肝臟4維他命要點食？這種小心攝取過量有死亡風險

肝臟是人體過濾毒素、兼具分解食物功能、調節血糖與代謝等功能，以提供身體能量的重要器官，在小腸吸收的氨基酸與醣類也須透過肝臟合成，擔負著極重要的角色。然而肝臟也是沉默的器官，當肝臟開始有異常時，卻不會有立即明顯的症狀或不適，當被檢查出有肝病時，多數已為時已晚。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



因此，除了建立良好的生活習慣與飲食控制之外，也可以適時地補充維他命，讓肝臟保持健康。《Hello醫師》將帶各位認識對肝臟保健有絕佳益處的4大維他命，讓您從此揮別肝苦人生。

肝臟有益的維他命（按圖看清👇👇👇）

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1. 維他命A

維他命A是維持人體正常視力、生長發育以及組織分化的脂溶性維他命，具有抗氧化作用，能中和體內自由基並增強抵抗力。想要讓肝健康可以選擇吃蛋黃、奶製品、黃綠色蔬菜、紅蘿蔔等補充維他命A。若缺乏維他命A，可能會導致夜盲症、骨骼無法正常生長、抵抗力下降。

然而過多的話也會對身體造成傷害，短時間突然攝取過量的維他命A會有急性中毒症狀，例如噁心、想吐、頭痛、暈眩等；長期攝取過多維他命A會有慢性中毒狀況，包括肝纖維化、肝硬化。因此維他命A雖然對肝臟有益處，但過量也會造成反效果。

2. 維他命B雜

維他命B雜為水溶性維他命，包含B1、B2、B6、B12，可以由小腸吸收並保護神經組織細胞、穩定情緒，也具有解毒的功能。

若有乙型肝炎的人需要多攝取維他命B，例如全穀類、酵母、大豆、綠色蔬菜、堅果、肝臟等，可以幫助肝臟的新陳代謝，膽汁、膽固醇的分解，也能預防脂肪肝與肝硬化。

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3. 維他命C

維他命C為抗氧化劑，可以幫助肝臟避免受氧化而損傷，促進膽固醇代謝。常見食物如乳製品、深綠色蔬菜、柑橘類、瘦肉等。缺乏維他命C時，牙齦會出血、影響食慾、感到疲倦等。

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4. 維他命E

維他命E為脂溶性的抗氧化劑，有研究指出，攝取維他命E可以有效降低肝癌風險，能抑制體內的氧化作用，減少過氧化油脂，避免阻塞血管。植物油、小麥、全麥、綠色蔬菜、動物肝臟皆含有維他命E，能改善脂肪肝。

不過，若攝取過量，可能會有死亡的風險，有些研究也指出，維他命E與前列腺癌的關係，須注意服用量。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：保肝4大維生素救星：ABCE吃起來、幫肝打底揮別肝苦人生】

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