胃酸倒流｜兒童胃酸倒流病例增！避食油炸酸辣睡前2至3小時不進食

現代人生活壓力大、飲食習慣不正常，導致胃酸倒流愈來愈常見，發病的年齡層也愈來愈低。



日前台灣台中市一名8歲男童，每天飯後經常腹脹，睡覺時甚至噁心想吐，導致他只能坐著入眠，就醫檢查才發現是胃酸倒流。

胃酸倒流建議避開3大食物（按圖了解）

+ 5

相關文章：胃酸倒流｜中醫師建議戒吃3大食物 不妥善處理恐釀成食道癌

台灣衛福部台中醫院小兒科陳敏恭醫師指出，胃酸倒流症狀有2種，一是食道症狀，如嘔吐、噁心、心口灼熱等；二是食道以外的症狀，如打嗝、咳嗽、喉嚨異物感等，通常於飯後或睡覺時症狀更加嚴重。

近期有胃酸倒流困擾的兒童愈來愈多，且大多是非典型症狀，發生於食道以外，不容易被辨識為胃酸倒流。陳敏恭表示，容易導致胃酸倒流的食物包括朱古力、油炸食物、酸辣食物等等。

７個方法可以降低胃酸倒流發生的機會（按圖了解）

+ 3

相關文章：胃酸倒流｜每餐七分飽仍未紓緩不適？減肥、戒甜食7招降復發風險

為了預防胃酸倒流，陳敏恭建議民眾睡前應避免吃宵夜，尤其是體積小、胃排空快的嬰幼兒，睡前30分鐘不要餵奶，至於學童則是在睡前2至3小時內都不要再進食，以免誘發胃酸倒流。如果已有明顯胃酸倒流的症狀，建議睡覺時可以墊高枕頭以緩解不適。

延伸閱讀：

拉不出來…他全身用力「心跳停了」！常便祕注意 醫警告：死亡風險恐增1.4倍

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】