火燒心｜咖啡因致下食道括約肌鬆弛　網民熱議8食物誘發胃酸倒流

現代人生活工作壓力大、飲食作息不穩定，因而容易患有「胃酸倒流」，也就是俗稱的「火燒心」。胃酸倒流可能會導致吞嚥困難、胸痛等種種症狀，造成生活諸多不便。想要避免胃酸倒流症狀加劇，以下這些地雷食物要特別當心！



本次《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「胃酸倒流食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種易導致胃酸倒流的地雷食物。

8種食物容易導致胃酸倒流（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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「含咖啡因飲品」易導致食道括約肌鬆弛 咖啡、綠茶最常見

觀察網路上關於「胃酸倒流食物」的相關話題討論，可以發現「咖啡」、「綠茶」等含有咖啡因的飲品聲量佔據前2名。咖啡作為現代上班族保持清醒不可或缺的飲料，卻可能是造成胃酸倒流的元兇，有網友指出，由於咖啡因屬於刺激性物質，可能會造成下食道括約肌鬆弛，進而刺激胃酸分泌，並造成胃灼燒等情形。

有網友留言提到與胃酸倒流共存多年的經歷，並分享成功緩和的方法是「避免攝取過多刺激性食物，例如咖啡」、「喝咖啡容易讓我反胃，所以後來就少喝了，或喝低咖啡因的口味」等。

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位居第2的綠茶也備受討論，如網友表示「我喝咖啡還好，但喝澀味較重的綠茶比較容易敏感，胃部容易不舒服」、「綠茶含有咖啡因成分在內，腸胃道消化功能不好的人建議還是少喝吧！」等。除了咖啡因之外，也有網友認為綠茶含有的「兒茶素」成分可能會刺激腸胃道，造成粘膜組織受損，也會進一步加劇胃酸倒流的症狀，因此他也同時建議「如果真的要喝茶，還是儘可能喝全發酵的茶，刺激性會比較低」。

「牛奶」刺激胃酸增加 腸胃敏感者慎選

名列聲量第3名的「牛奶」，過去曾被許多民眾認為是能在夜間有助墊胃的首選飲品，然而有網友指出，牛奶其實含有人體較難消化的酪蛋白等營養素，「會在胃中凝結成塊，導致胃酸分泌增加，讓潰瘍症狀加劇，有些人喝完牛奶反而胃更痛。」

因此提醒腸胃敏感者要避免飲用乳製品，倘若真的要喝，也建議大家盡可能選擇「脫脂、低脂牛奶跟堅果燕麥奶」等品項。

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由於個人體質與敏感程度皆有所不同，因此實際接觸上述容易導致胃酸倒流的「地雷食物」時可能導致的結果也會因人而異！不論如何，為了長遠的健康著想，仍然建議要維持良好的飲食習慣，並記得調適生活壓力，才能有效減少胃酸倒流的頻率！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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