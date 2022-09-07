維他命E｜缺乏維他命E可致心血管疾病 醫推薦7種食物快速補充
撰文：中天快點TV
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補充各類維他命幾乎是全民運動，其中維他命E缺乏的症狀較不明確，因此容易被忽略，也很難從臨床判斷。
不過，有醫師指出，長期肌肉無力、心血管疾病的原因可能是缺乏維他命E，並列出了7種富含維他命E的食物，建議大家可多多攝取。
7種補充維他命E食物（按圖👇👇👇）
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台灣家醫科醫師李思賢在Facebook粉絲專頁發文，表示維他命E最早被發現於1922年，早期曾用以治療多種疾病，像是血栓、心絞痛、靜脈炎等。雖然維他命E是主要的脂溶性抗氧化劑，可保護全身多處器官免於自由基的威脅，但維他命E也是脂溶性維他命中最容易缺乏的，因此需要定期補充。
維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖👇👇👇）
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維他命E的功能相當多樣，可改善皮膚炎、視網膜病變、血栓、靜脈炎、動脈粥狀硬化等等。由於維他命E屬於脂溶性，必須長時間攝取才能漸入佳境，李思賢進一步列出了7種可補充維他命E的食物：
1. 穀類
2. 麥類
3. 杏仁
4. 葵花籽
5. 花生
6. 牛油果
7. 菠菜
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