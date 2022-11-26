失眠穴位｜身體很累卻因焦慮難以入睡？4穴道促進血液循環助入眠

身體好疲勞但卻睡不著？現代社會的生活步調快，而節奏快速引發的焦慮與睡眠互相影響，產生惡性循環，讓人即使想睡卻又因為焦慮、緊張，而無法以放鬆的狀態進入睡眠。



如果你是容易焦慮緊張導致難以入睡，可以透過按摩穴道幫助促進血液循環來增加睡意，以下就來介紹4個助眠穴道。

4大助眠的保健穴道（按圖了解👇👇👇）

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一、印堂穴

位置：在左右兩邊眉毛的眉頭連線中點。



二、神門穴

位置：位於腕掌橫紋上，小指側的凹陷處。



三、翳風穴

位置：位於耳垂後，耳後高骨和下頜角間的凹陷中。



四、內關穴

位置：手腕橫紋向上三指寬，於兩筋之間。



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穴道按摩的方法

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

1. 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

2. 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

3. 點按：用手指，來點按穴位。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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