失眠穴位｜身體很累卻因焦慮難以入睡？4穴道促進血液循環助入眠
撰文：Heho健康
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身體好疲勞但卻睡不著？現代社會的生活步調快，而節奏快速引發的焦慮與睡眠互相影響，產生惡性循環，讓人即使想睡卻又因為焦慮、緊張，而無法以放鬆的狀態進入睡眠。
如果你是容易焦慮緊張導致難以入睡，可以透過按摩穴道幫助促進血液循環來增加睡意，以下就來介紹4個助眠穴道。
4大助眠的保健穴道（按圖了解👇👇👇）
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一、印堂穴
位置：在左右兩邊眉毛的眉頭連線中點。
二、神門穴
位置：位於腕掌橫紋上，小指側的凹陷處。
三、翳風穴
位置：位於耳垂後，耳後高骨和下頜角間的凹陷中。
四、內關穴
位置：手腕橫紋向上三指寬，於兩筋之間。
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穴道按摩的方法
可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。
1. 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。
2. 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。
3. 點按：用手指，來點按穴位。
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