失眠｜腸胃不好易失眠睡不著！中醫推介3飲食、3穴位養胃安神

睡眠對健康的影響甚鉅，但你知道你的失眠有可能是腸胃差造成的嗎？台灣中醫師賴信甫表示，人體90％血清素都是從腸胃細胞生成，而血清素正好是幫助入睡的重要荷爾蒙褪黑激素的主要原料，當血清素濃度不足，褪黑激素自然也會不夠，就會造成晚上翻來覆去、徹夜難眠！



賴信甫指出，腸胃問題是現代人的通病，每個人應該都曾經歷脹氣、胃酸倒流、腹瀉或便秘等經驗，若經常忽略這些問題，或是認為吃個胃藥、瀉藥暫時緩解症狀就好，長期下來，腸胃的不健康就會造成睡眠上的困擾，印證了千年前的黃帝內經：「胃不和，則臥不安。」腸胃功能不和諧，臥床入睡不能安穩。

3飲食養胃安神、3穴位促消化（按圖👇👇👇）

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賴信甫說明，若人體內的血清素濃度低下，容易出現生氣、焦慮、憂鬱、悲傷等；而眾所皆知的褪黑激素則是幫助入睡的重要荷爾蒙，由於血清素正是褪黑激素的主要原料，當血清素濃度不足，褪黑激素自然也會不夠，就會造成晚上翻來覆去、徹夜難眠！

血清素與大腦活動如此密切，然而研究卻發現，血清素卻只有10％是由大腦分泌，人體90％血清素都是從腸胃細胞生成！因此若能維持腸道的正常功能，就能掌握快樂、好眠的秘訣！

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飲食3招養胃安神

1️. 食物充分咀嚼

吃飯若太過狼吞虎嚥，食物沒有經過牙齒咀嚼，以及唾液中澱粉酶的消化，而直接進入腸胃，自然會增加腸胃嚴重的負擔。賴信甫補充，吃飯可以快，但是要多咀嚼，每口咀嚼至少15下，咬碎食物，讓食物在口腔充分與唾液混合，提高腸胃消化吸收效率，減少脹氣。

2️. 避免喝太多湯、飲料

過多的湯水會稀釋腸胃中的消化液，造成消化效率降低，而且邊喝湯邊吃飯也會減少咀嚼的次數，建議吃完飯後再喝湯，容易脹氣打嗝者，也要少吃燴飯或是湯麵。

3️. 纖維、水、足夠蛋白質

補充蔬菜纖維、多喝水可以幫助排便！賴信甫建議，攝取足夠的蛋白質也很重要，因為製造血清素的重要原料「色胺酸」，無法由人體自行製造，只能靠飲食補充，可以多吃紅豆、黃豆、小魚乾、三文魚。

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3穴位促消化

1. 足三里

功效：調理腸胃各種問題，是中醫穴位中消化系統疾病的首選！

位置：小腿外側，膝蓋下4根手指，中間粗粗的脛骨往外1根食指。



2. 中脘穴

功效：幫助緩解吃太飽脹氣、胃酸倒流。

位置：肚臍正上方4根手指，按壓有痠痛感，可以用拇指在穴位上順時針按揉。



3. 土水穴

功效：緩解長年的腸胃疾病症狀。

位置：掌心朝上，大拇指的掌骨中點。



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