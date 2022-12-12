失眠｜薰衣草氣味能助眠？研究：只有你喜歡的氣味才能促進睡眠

某些氣味能促進睡眠的想法已經流行了數千年，例如古埃及人認為沒藥可以提高睡眠品質，某些研究指出柑橘氣味可以透過改善情緒來增進睡眠，或薰衣草經常被吹捧為完美的枕頭噴霧。



然而，特定氣味對睡眠的影響幾乎沒有系統性的客觀調查，對此，近期刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊上的文獻，德國德累斯頓工業大學（Dresden University of Technology）的科學家對這樣的現象進行了深入研究。

研究對象是139名健康的男性和女性，他們首先進入實驗室完成一系列測試，包括測量他們的嗅覺能力以及焦慮和抑鬱的症狀，接著研究人員給受試者一個鼻夾帶回家，有些鼻夾會散發柑橘氣味、花香、多種混合香氣，有些則沒有氣味。

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在為期2週的時間裡，參與者每晚都戴著鼻夾，每天早上完成睡眠日誌，日誌詢問了他們的睡眠時數和睡眠品質，另一組的66名參與者還使用腕戴設備來追蹤其快速動眼期睡眠和深度睡眠。

2週後，參與者回到實驗室進行重複測試，他們回報自己對於氣味的反應。之後回家開始第2輪實驗，這次沒有戴鼻夾，在接下來的2週裡，同樣每天早上完成睡眠日誌。在結束後，他們重返實驗室，進行最後一次關鍵測試。

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沒有一種特定氣味能使人睡得更好

研究團隊發現，特定氣味對參與者抑鬱和焦慮的影響存在些微差異，那些聞過混合香氣的人比聞過花香的人有更少的焦慮，儘管這種效果微不足道。而那些聞過混合香氣或完全沒有聞到香氣的人，比聞過花香的人有更少的抑鬱情緒。

這項研究的主要目的是調查氣味對睡眠的影響，然而研究人員發現，無論鼻夾提供什麼香氣，隨著研究進展，所有參與者都表示自己睡得更好，即使是完全沒有聞任何氣味的人也覺得睡眠改善。此外，若參與者特別喜歡自己被分配到氣味，在研究結束時感覺到最大程度的睡眠改善。

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當研究小組比較不同鼻夾的睡眠質量數據時，他們發現沒有差異，沒有一個特定氣味能使人睡得更好。雖然一些早期的研究表明，某些氣味可以改善睡眠，但為何這項研究沒有發現氣味的好處？研究人員表示，有一種可能性也許與氣味的傳遞方式有關，例如在此研究中是透過鼻夾，而非一般人使用的噴霧或香氛蠟燭。

研究人員認為，某些氣味，如薰衣草和柑橘，可能透過中樞神經系統發揮作用，直接發揮放鬆或提升情緒作用，並以這種方式改善睡眠。不過，這項研究確實提出新的見解，也就是並非特定氣味本身改善睡眠，你有多喜歡某種氣味才是最重要促進睡眠的因素。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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