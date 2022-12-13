寒流殺到｜小編嚴選十大升溫保暖品 必購價位$500內暖埋荷包！

最近氣溫突然急降，寒流來得令人措手不及。一個不注意好保暖，手腳時常冰冷，氣管亦容易不適。真正保暖的方法不止穿厚衣，要從物理、養生、飲食三大方面着手，使身體由內而外都保持暖笠笠，小編為精選了十大實用保暖品，價錢低至＄起，暖心地為慳埋荷包！內文亦會介紹生活上其他保暖小貼士，讓大家平安地渡過這個冬日。



這6大部位更要特別注意保暖

人體有6個部位主控身體機能的運作，包括頸部、肩膀、背部、肚臍、膝蓋及腳底。有中醫師曾指出在冬天時，這6大部位更要特別注意保暖，即使急降，也可以保持健康的身體機能。

1. 頸部

頸上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的地方，建議戴圍巾擋住風寒。

2. 肩膀

肩膀受寒就會痠痛，建議睡覺時最好被子能蓋住肩膀，維持溫暖。

3. 背部

背部主身體的陽氣，是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位。一旦受寒，肺部就容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，還易使月經失調，產生經痛、腰痛等症狀。因此，冬季最好能加上披肩，或是穿著背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

4. 肚臍

肚臍一旦受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，所以要穿著肚臍保暖的衣物，睡覺時也要注意蓋住肚子，尤其是小朋友容易踢被子，可考慮圍上肚兜，保暖肚臍。

5. 膝蓋

女生冬天有時也會穿短裙，受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，所以可用衣物及毯子保暖膝蓋。

6. 腳底

腳底是循環最末端，保溫性差，寒氣侵襲易血液循環不佳，要避免直接接觸冰涼的地面，穿上保暖的襪子，而睡前可以讓腳底泡熱水，至少要泡到腳踝，若小腿或膝蓋有痠痛狀況，也可以泡到膝蓋以上。熱水可加生薑或艾葉，增加血液循環，若不方便，每天不間斷泡熱水，也可達到舒緩效果。

上述6個部位一旦受寒，容易令各器官或功能損害，引發疾病。而寒氣入侵體內，是許多疾病的源頭，所以除了要為6個部位加穿衣物，也可喝紅糖水、薑湯保暖。

當穿數層衣服不夠溫暖的時候，可以選擇恆溫產品提升溫度

物理接觸式保暖

當穿數層衣服不夠溫暖的時候，可以選擇恆溫產品提升溫度，透過接觸發熱產品來達到取暖的目的。常見的有電熱毯、暖水袋、暖風機等等。

電熱毯：電熱毯一般以尺寸分為單人和雙人款，它的原理是透過毛毯內的發熱元件及加熱線來發熱，可以讓人們在睡覺時繼續保持溫度，通常耗電量低，而且有些款式設溫度調節功能以及可以碰水清洗，使用上頗為方便。一般建議40度以下使用時間維持在1至2小時左右，而且不需要購買尺寸過大的電熱毯，因為摺疊會影響傳熱易引發意外。

暖水袋：有些人會喜歡使用較原始的暖水袋，因為只需將熱水注入膠質的袋裡即可以進行取暖，費用也更便宜，而且也可以用來熱敷來舒緩肌肉疲勞。使用時建議先注入微暖的水測試暖水袋有沒有滲漏，留意正式使用時不要注入過高溫度的熱水，以及扭緊袋蓋。 以上兩種保暖產品由於會近距離碰觸人體，要留意溫度以及時用時間不宜過長以免造成低溫燙傷。

暖風機：暖風機的發熱範圍廣闊，將暖風吹到人體身上因而感到溫暖，所以加熱的速度亦快。現時坊間推出了陶瓷暖風機，相較傳統暖風機，使用陶瓷式發熱器具更良好加熱速度以及消耗空氣水份相對較少。購買暖風機時最好選擇具傾倒斷電以及過熱斷電的功能，降低安全使用上的風險。

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除了物理方式取暖之外，透過增強體質可以改善氣血循環

養生式保暖

除了物理方式取暖之外，透過增強體質可以改善氣血循環，從根本產生熱能，在冬天不怕寒冷！而最適合冬季養生方式莫過於暖宮、足浴以及按摩。

暖宮：女性經常有手腳冰冷，經期不準的問題，有機會是「宮寒」的徵狀。宮寒通常指子宮受寒導致功能衰弱，而子宮之所以受寒分為先天以及後天。先天一般指天生身體體質虛寒而陽氣不足，後天是指因為日常經常喝冷飲抑或進食生冷食物等等造成。而透過去除子宮寒氣可以改善因氣血不通導致手腳冰冷問題，令身體不易受寒。

足浴：足浴透過浸泡熱水，刺激腳的穴位以達致促進氣血循環，舒緩肌肉疲勞，同時改善手腳冰冷。而浸泡熱水時加入藥材包時亦可以帶來不同強身健體的作用，例如加入薑片可以去除寒氣。而足浴可以在睡前數小時進行，同時有助睡眠。足浴時間建議在15-30分鐘左右，而溫度以38°-42°C為最適宜。

按摩：冬天天氣冷大家都會窩在家中，少出門少運動難流汗排毒，導致血氣運行不夠暢順，適當的按摩可以透過推拿以及按壓的動作增加血液循環，改善身體畏冷，甚至有排毒的功效。按摩的方法林林總總，不妨選擇一止針對去寒氣的按摩，讓身體在冬日中也能時常感到暖笠笠。

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冬天是陽氣潛藏，陰精固守，是補身的好時候

飲食式保暖

衛生署指出冬天是陽氣潛藏，陰精固守，是補身的好時候。這個季節進補可以固本培元，對抗疾病以及強身健體，身體健康提升，自然對寒氣入侵有相對的抵抗力。選擇進補的食材要先了解自己是哪種體質，才可以有效補身。

氣虛：易倦而脈虛弱無力。可選擇人參、淮山等藥材。

陰虛者：易煩躁、手足心熱、體形消瘦。可選擇雪耳、梨等。

血虛：臉色蒼白，無法體力勞動。可選擇當歸、龍眼肉等。

陽虛：常感寒冷，倦怠，小便清長。可選擇核桃、生薑等。

小編體虛補身推介

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外出保暖穿法

日常保暖小貼士

外出保暖穿法



1. 洋蔥穿搭法

外層：羽絨外套

中層：毛衣

內層：吸汗的及熱衣

2. 玉米穿搭法

外層：防風且保暖的大衣

中層：可以不穿／長袖衫

內層：發熱衣

身體暖笠笠穴位



．神闕穴：肚臍的中央位置

按壓可以令臉色紅潤，肚子暖暖

．腎俞穴：腰下部，肚臍後面左右２指寬處

按壓可以有助補腎及氣血暢通

．足三里穴：小腿前外側位置，外膝眼下約３吋位置

按壓可以有助通經活絡，補中益氣

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