糖尿病｜一般人每天該攝取多少水分？常喝含糖飲料當心4疾病上身

許多學生或是上班族，甚至更年輕的青少年，平常很少喝水，習慣飲用含糖飲料、手搖飲料來代替白開水。



根據台灣董氏基金會調查發現，台灣小學學童竟然有55%在口渴時是選擇喝運動飲料、奶茶、紅茶等有調味的飲料，選擇喝白開水的只45%。專家指出，長期喝飲料取代喝水，對健康的潛在傷害相當大，以下就來介紹長期喝飲料水分攝取不足時， 4個可能會上身的疾病。

長期喝飲料，當心4種疾病來報到！（按圖👇👇👇）

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一、肥胖症

一般的含糖飲料在體內代謝時，會消耗大量水份。因此，喝飲料不但補不了水，還會愈喝愈渴，此外，過多的糖份在體內堆積，會轉成脂肪，形成肥胖症。

二、糖尿病

長期過量喝含糖飲料，會增加身體的糖負荷，引起血糖和胰島素快速增加，長期下來可能導致葡萄糖耐受不良、胰島素阻抗現象，久而久之就變成糖尿病。

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三、心血管疾病

長期只喝飲料的結果，讓身體得不到適當的水分補充，也會增高血液黏稠度，使血管容易堵塞，造成動脈硬化，進而誘發心血管疾病、中風。美國《高血壓期刊》曾報導英美醫學的研究報告，指每多喝1瓶含糖飲料，發生中風或心臟病的風險，比不喝含糖飲料的人增加1倍。

四、尿酸過高

飲料中雖然也含有水的成分，但喝飲料不僅無法解決身體缺水的處境，反而可能讓脫水的現象加劇，一旦長期攝取水份不足，就會影響腎臟功能，一旦人體尿液量不高，體液少，尿色濃黃，廢物代謝無法排出體外，長期累積下來，就會變成尿酸過高，容易出現痛風症狀。

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一般人該攝取多少水分？

其實飲水量足夠與否並沒有一個標準答案，根據年齡、健康狀況、性別、體重、活動量、工作性質的不同，水分攝取量也會有所差異。對一般健康成年人來說，遵從少量多次的飲水原則，將自己的體重乘以30毫升去計算，就是一天最基本所需的飲水建議量，例如一個體重60公斤的成年人，一天最少需要喝1800毫升的水。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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