減肥｜冬天容易發胖靠4習慣降低食慾　必備6種增加飽足感食物

天氣一冷特別想吃東西，人的活動力也會降低，台灣有臨床統計數據，每年的10月到隔年的2月，正是民眾最容易發胖的季節；對此，台灣營養師高敏敏分享4個降低食慾的習慣，以及6種增加飽足感的食物，大家一起戒掉貪吃的嘴，不怕過完冬天胖一圈。



台灣營養師高敏敏在Facebook粉絲專頁《高敏敏 營養師》發文分享，其實有時候想少吃節食，結果吃下更多垃圾食物，不如「讓自己養成吃健康食物的小鳥胃」也是不錯的方式，先介紹降低食慾的4個好習慣：

4習慣降食慾；6種增加飽足感食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 餐前喝湯

除了進食內容，吃飯的順序很重要，建議可以在餐前先喝湯，除了能增加飽足感，還可以減少熱量攝取，重點是能促進腸胃消化和吸收。

2. 細嚼慢嚥

延長吃飯時間可以讓大腦有飽足感，更能減少進食份量。

3. 充足睡眠

足夠的睡眠可以抑制脂肪囤積，當睡眠不夠就會提高飢餓感，導致暴飲暴食。

4. 運動習慣

想要維持身材，控制攝取量和維持運動習慣都很重要，除了能燃燒脂肪，也可以降低食慾。

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台灣營養師高敏敏還提醒除了控制食慾、減少進食量，還分享了6種能夠增加飽足感的食物：

1. 黑咖啡

黑咖啡有很多優點，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等等，建議早上或是運動前可以來杯無糖黑咖啡，熱量低還能促進代謝。

2. 綠茶

抗氧化之外，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收、減緩血糖上升速度，幫助燃脂。

3. 多喝水

人體血液中有70%是水分組成，而身體會透過呼吸、流汗不斷排出水分，所以多喝水很重要，不只能加強代謝，還可以降低食慾。

4. 優質蛋白質

我們身上的皮膚、指甲、毛髮等 都需要蛋白質的營養才能構成，而且足夠的蛋白質可以增加飽足感、增肌減脂。

5. 各色蔬菜

含有膳食纖維的蔬菜可以增加飽足感，也能幫助腸道健康、增加免疫力。

6. 低GI水果

肚子餓或是嘴饞時，可以多吃低GI水果，幫助補充營養之外，也能抑制飢餓感，偶而一杯蔬果汁也是不錯的方式。

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台灣營養師高敏敏建議，想吃東西時不要壓抑，可以來盤水果、喝杯豆漿或牛奶乳酪、來片雞胸肉，吃點健康的食物都是沒關係的，但也不要放縱自己吃炸物、加工食品、甜點，這一類空有熱量的食物，要多吃多吃蔬菜、低卡原型食物。

最後台灣營養師高敏敏提醒，不要等到肚子餓才去吃飯，那樣身體反而吸收更快，應該要按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，將這些好的飲食習慣慢慢貫徹到生活中執行，就能改掉冬天就貪吃的壞習慣。

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