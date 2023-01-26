睡眠窒息症｜打鼻鼾是腦中風警號？醫教4招改善打呼找回一夜好眠

睡覺打呼是偶爾會出現的生理現象，但打呼聲大到像打雷，還會被嗆醒就要注意，這些是「睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）」的徵兆。



醫師提醒，睡眠窒息症嚴重恐有腦中風、高血壓、心肌梗塞等風險，4招幫助你改善打呼問題，找回一夜好眠。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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打呼是警訊！睡眠窒息症問題多

睡眠窒息症是指在睡覺時，上呼吸道的肌肉放鬆塌陷、擋住呼吸道，導致氣體進出有困難，形成打呼、睡不好甚至被嗆醒等問題。台灣奇美醫院睡眠中心主任陳志金表示，睡眠窒息症不只會影響睡眠品質，還會使得大腦缺氧，若沒有妥善治療，腦中風、高血壓、心肌梗塞等風險也會隨之增加。

誰容易有睡眠窒息症？

陳志金進一步表示，一般來說，睡眠窒息症患者是以男性居多，而肥胖、體重過重的患者也比較容易發生，或是從臉型結構來看，下巴內縮、比較短，脖子比較粗的患者，因為軟顎比較長、扁桃腺比較大顆，會導致喉嚨和上呼吸道通道比較狹窄，也比一般人更容易產生睡眠窒息。

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醫教4招改善打呼 找回一夜好眠

台灣牙醫師黃文龍列出能幫民眾改善打呼、緩解睡眠窒息症相關症狀的4個訣竅：

1. 嘗試側睡

大部分的民眾在仰睡時，都較容易引起打呼和睡眠窒息症，可嘗試透過側睡來減緩打呼症狀。

2. 減重

肥胖可能造成呼吸道狹窄，引起打呼甚至睡眠窒息症，因此養成運動習慣，避免過度肥胖也有助於改善打呼。

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3. 睡前不喝酒

喝酒會讓口腔肌肉鬆弛，自主神經變得反應遲鈍，引起打呼。

4. 牙齒矯正

打呼也跟牙齒排列不整、暴牙等有關，不少患者是在配戴口腔牙套矯正器後發現，打呼與睡眠窒息症都有減緩，因為矯正牙齒會使口腔結構改變，讓呼吸更順暢。

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