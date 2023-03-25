濕邪｜長年愛吃精緻澱粉導致月經延遲！中醫：5點可判斷體內濕氣

一名曾在外國讀書工作多年的30多歲女子，返台灣後月經3個月沒來，沒有懷孕以為只是壓力大，因飲食西化，長年愛吃精緻澱粉製成的甜食、麵食及麵包類食物，不僅體型較肥胖，就醫一驗還有輕微脂肪肝、膽固醇偏高。



以中醫來看就是「痰濕體質」，經過飲食控制與中藥調理，成功剷肉、「大姨媽」也跟著報到了。

如何判斷體內是否有濕氣？（按圖）

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台灣中醫師余雅雯在Facebook分享，該名女子因月經遲遲沒來，嘗試放鬆、調整工作仍未改善，因此請她先到婦科門診抽血及超音波檢查，果真發現有多囊性卵巢的問題，且經過問診得知，長年待在國外的她餐餐精緻澱粉，建議嘗試高纖飲食，在攝取大量蔬菜之餘，也將澱粉改為糙米、粗糧類，果真瘦下來、月經也來了。

余雅雯說明，「痰濕」為體內的氣血津液運化失調，或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留的狀態。而「脾」為後天之本，負責運化人體內的水穀精微，從食物中攝取養分並輸送至全身，是人體氣血的來源，當脾功能不足、不能正常代謝體內的水濕，就是造成痰濕體質的重要原因。

余雅雯說，中醫認為痰的產生主要與肺、脾兩臟有關，「如肺失肅降，可出現咳喘、臥不平等症。風邪或寒邪侵肺，肺的功能下降，使肺內的津液凝聚成痰。」而若濕邪侵犯人體，或思慮過度、勞倦及飲食不節，都會傷脾使其失去功能，造成水濕內停凝結成痰。一旦脾胃功能下降就會影響氣血化生，使人感覺疲勞、困倦。

▼濕邪體質8大病徵（按圖看清👇👇👇）

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該如何判斷體內是否有濕氣，余雅雯傳授5點：

1. 胖人多痰濕

痰濕體質的人體形肥胖、腹部肥滿鬆軟、面部皮膚油脂較多、眼瞼微腫，並且特別會出汗，常渾身黏膩。一般高血壓、糖尿病、肥胖症、高血脂症、冠心病、腦血管疾病、代謝症候群、哮喘、痛風等病容易上身。

2. 平時看感覺

濕邪重濁，每天早晨起床的時候覺得特別疲勞、頭發昏、打不起精神來、頭重如裹、渾身困重、人也懶得動彈、平時面部油垢不潔、夜晚特別有食慾。

3. 如廁看大便

平時可以觀察一下大便是不是容易黏在馬桶上或不成形，總有排不乾淨的感覺。

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4. 伸舌看舌苔：

「舌為心之苗，又為脾之外候」，舌頭可以敏感地反映出身體狀況。健康的舌淡紅而潤澤，舌面有一層舌苔，薄白。如果舌淡胖大，潤有齒痕，多屬脾虛；如果舌苔白膩，多屬寒濕；如果舌苔粗糙或很厚、發黃發膩，多屬濕熱。

5. 婦女看帶下：

濕性趨下，病狀多見於下半身，分泌物和排泄物多穢濁不潔，便下黏液、婦女帶下分泌增多或異味難聞。

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