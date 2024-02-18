濕邪｜飲食多吃肥甘厚味易生濕氣！遵守三少四多原則祛除體內濕氣

濕氣有如潛伏在人們體內的「間諜」，靜悄悄地埋伏在體內，等待合適的時機向人體發起進攻。體內濕氣多怎麼辦？哪些穴位有助祛除體內濕氣？



中國中醫科學院副主任醫師翟煦、中國中醫科學院主治醫師王柳青一次告訴你「祛除體內濕氣」的方法。

「三少四多」原則祛除體內濕氣（按圖看清👇👇👇）

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體內濕氣難纏！時間久了會變成「濕病」

中醫有一種說法：「千寒易除，一濕難祛。濕性黏著，如油入面。」作為六淫邪氣之一，濕氣性重濁，屬陰，其性黏膩、停滯、彌漫，侵入時多隱緩而難以察覺，更難以祛除，可導致多種病變。

致病的「六淫邪氣」中的「六淫」分別是風、寒、暑、濕、燥、火，其中，濕氣是比較難調治的。因為濕邪致病普遍，臨床發病隱匿，診斷易疏漏，首先是因為濕氣具有纏綿反覆的特性；其次，現代人物質生活充實豐富，飲食上吃了較多肥甘厚味的食物，多會內生濕氣。如果體質偏虛，比如肺、脾氣不足的人，體內就會發生濕氣的停聚。一旦發病，若失治誤治，則助濕更盛，導致濕病久治難癒，久而久之，就成了疑難雜症。

「三少四多」原則學起來！有助祛除體內濕氣

在濕氣尚未對身體全面進攻之前，做到健康祛濕和有效祛濕是必要的，要想健康祛濕，就要謹記「三少四多」原則：

少飲酒

酒有助濕邪的作用，不僅如此，酒精會損害肝臟，造成酒精肝、脂肪肝等，不僅會傷害血管，也可能會導致血管堵塞；同樣地，更會助長濕氣，進而引起各種疾病。所以，對於酒，小飲怡情即可，千萬不要過度飲用。

少貪涼

一些寒性或涼性的食物，會導致體內的陽氣不足，加重體內的濕氣積聚。所以，在日常生活中，尤其是在夏季，一定要注意少貪涼。盡量少吃雪條、少喝冰飲料、避免沖冷水澡等，因為這些都會刺激腸胃，引起脾胃不和，導致體內濕氣加重。

如何判別是否濕邪上身？（按圖看清👇👇👇）

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少吃重口味的食物

重口味的食物都不易消化，比如過鹹、過甜或油膩的食物，這些食物會加重腸胃負擔，引起腸胃功能紊亂，進而影響水分及營養物質的代謝。一旦水分代謝出現問題，體內的濕氣就難以排出，濕氣便會加重。所以，想要維護腸胃健康，就要少吃或不吃重口味的食物。

多運動

平時缺少運動鍛鍊的人，容易被濕氣侵入，長期如此，脾就容易受到濕氣的侵害，進而引發各種病症。因此，我們平時最好要保持適度的運動，如散步、慢跑、瑜伽等，讓身體器官運作起來，加速氣血流動，幫助體內水液代謝，促進濕氣排出體外。

多食用祛濕的食物或藥茶

人體內濕氣重，大多與脾胃受損、脾胃功能弱有關。因此，可以通過常吃「養脾胃」的食物，達到調養脾胃和祛濕的效果，常見的具有祛濕效果的食物有蓮藕、蘿蔔、茭白筍等；具有祛濕效果的藥材則有茯苓、荷葉、決明子等。需要特別注意的是，上述藥材單吃的效果都不太明顯，最好再加入其他排濕利尿的中藥搭配，方能達到生發陽氣、調養脾胃和消水腫的效果。

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睡前多泡腳

晚上睡覺之前，最好先準備好溫熱的水，泡一下雙腳。時間無須太長，半小時即可。如果希望祛濕效果更好，還可以另外放入食鹽、花椒、生薑、艾葉等。泡腳的好處很多，不僅能夠緩解全身的疲勞，還有助於調節體內血液循環。而且，維持每天晚上用溫熱的水泡腳，有利於體內生發陽氣，對體內多餘濕氣的排出有相當大的助益。

多按揉委中穴

很多人都知道，膀胱經是體內祛濕排毒的重要通道。膀胱經通過委中穴，經常按揉委中穴，能夠幫助身體排毒、祛濕。委中穴位於兩腿的膝蓋後側、膝窩的正中央處。

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