廿四節氣｜春分將至 宜養陽防風保肝 要養生食咩最好？

廿十四節氣中的春分即將來臨，今年的春分在3月21日，即是本週二。春分的到來象徵春天已過了一半，晝夜將平分，隨後白天會越來越長，夜晚越來越短。在這個時間，天氣會慢慢轉暖，香港此時雨量雖不多，但是相對濕度非常高。這同時也意味著一些疾病開始流行，因為在這個季節，細菌、病毒等病原體容易繁殖，給人們的健康帶來一些隱患。因此，在春分時期，我們需要特別注意養陽、防風、保肝等三要素，選擇適宜的食材，可以幫助身體適應春季的變化，提高免疫力，保持身體健康。



春分宜養陽防風保肝 吃養生食材養出好體質！

中醫學著重「天人合一」，因此氣侯、環境均會影響人體的運作及健康；而人的五臟則與一年四季相對應，當中脾旺於四季，春季則宜養肝、養氣。 《黃帝內經》亦曾有記載：「春夏養陽，秋冬養陰」，故春季宜養陽。

【養陽】

養陽是春季養生的重要一環。春季陽氣漸長，肝臟的功能也逐漸恢復，需要適當的營養來滋養。同時，春季氣候濕潤，陰寒之氣容易侵襲人體，使得人體陽氣不足，人體容易出現寒濕，導致關節不靈活、肌肉酸痛等症狀。因此，養陽可以幫助身體適應春季的變化，提高身體免疫力。

推薦食材：薑、辣椒、花椒、羊肉、雞肉、韭菜等。薑、辣椒、花椒等辛辣食材有溫陽祛寒的功效，能夠幫助身體驅寒，增加身體的抵抗力。羊肉、雞肉等肉類食材含有豐富的蛋白質和熱量，可以幫助身體增加能量，提高身體的免疫力。韭菜等蔬菜含有豐富的維生素和礦物質，可以幫助身體補充營養。

但請注意，羊肉是一種溫性的食材，適量食用對養陽有一定的幫助，但是如果身體虛寒或者脾胃虛弱的人則不宜食用過多。辛辣的食物同樣具有溫熱的特性，可以促進血液循環，增強身體的抵抗力和免疫力，但是過度食用會對脾胃造成刺激，容易導致消化不良等問題。

【防風】

春季是一個風邪入侵的季節，因此，防風也是春季養生的重要一環。春季氣候多變，風寒容易侵襲人體，導致感冒、咳嗽等疾病的發生。防風可以幫助身體適應春季的變化，增強身體的抵抗力。

推薦食材：蔥、薑、大蒜、紅棗、糯米等。蔥、薑、大蒜等辛辣食材有溫香散風的作用，可以幫助身體防風散寒，減少感冒的發生。紅棗、糯米等食材具有溫暖身體的作用，可以幫助身體增加能量，提高身體的免疫力。

【保肝】

肝臟是人體重要的器官之一，起著代謝、排毒、貯存等多種功能。春季氣候多變，飲食不規律，加上生活壓力大等因素，容易給肝臟帶來負擔，導致肝臟功能下降，出現各種肝臟問題。因此，保肝也是春季養生的重要一環，可以幫助身體維持肝臟的健康。

推薦食材：枸杞、菠菜、苦瓜、蘆筍、海帶等。枸杞具有滋補肝腎、明目等功效，還能夠增強肝臟功能，提高免疫力。菠菜、苦瓜、蘆筍等蔬菜含有豐富的維生素和礦物質，可以幫助身體排毒，減輕肝臟負擔。海帶含有豐富的碘，可以幫助身體代謝毒素，保護肝臟健康。

除了上述推薦的食材外，春季還應注意多喝水，保持身體水分平衡，預防春季乾燥；適當運動，增強身體免疫力和抵抗力；保持良好的心情，減少壓力對身體的影響。

（參考資料：中醫動、香港中醫學會、坤德中醫養生軒）