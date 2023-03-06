解決春困易攰眼瞓關鍵要做齊這3件事！從體質根源調理健脾去濕

正所謂「一年之計在於春」，人們對新一年的開始充滿期望以及計劃。然而春天剛開始的時間，明明已睡足七八個小時，卻總感覺總提不起勁，精神總是疲倦而且還昏昏欲睡。如果出現這種現象，有很大機會是「春困」的症狀。到底什麼是春困？這是中醫在春天濕邪入侵的症狀的描述。而想要解決春困，就要以健脾去濕的角度從根源調理身體，而去濕最有效的方法是從湯水茶飲，按摩以及運動三件事着手！

春困是病嗎？

春困亦稱春季疲勞症，有中醫指出春困是嶺南地區常見的調節反應症群，當踏入春天時候，溫度及濕度也逐漸上升，血管、汗腺等為了適應天氣的變化以及新陳代謝的需要，由收縮的狀態變成舒張的狀態，造成血液的供給由腦部集中變為流向身體軀幹，當大腦供氧量下降，就會容易精神渙散，再都會感到不夠精神。

而另一種造成春困的原因是天氣由冬天乾燥寒冷變成春天潮濕多雨水，身體如果脾胃功能虛弱就會容易受到濕邪侵襲，而香港在嶺南地區氣候常年溫暖潮濕，加上港人愛吃生冷食物，人體水液代謝容易不良，就會造成濕困，濕困會同時影響經脈，如肝膽經被濕困阻塞，就會使肝氣疏洩出現問題，不單濕重令人懶洋洋，疲倦不堪，還有機會使人身體痠痛例如偏頭痛、肩痛等等，甚至引起肝膽濕熱的問題。

春困有什麼症狀?

．沒挨夜及勞動身體卻感覺異常疲倦

．睏乏嗜睡

．注意力沒法集中

．易頭暈

．身體困重

．沒精打采

什麼時段春困特別明顯？（按圖）

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濕重四大陷阱

在中醫角度，濕是陰邪，會影響人體內的陽氣，更使病痛纏身。濕重的問題產生，除了天氣環境潮濕的問題之外，同時身體脾胃的功能不良，使代謝水液的能力下降，導致濕氣淤積在體內，也會使濕重的狀況發生。由於濕重是造成春困的一大主因，所以在日常生活中要盡量避免令身體變得濕重的行為。

愛吃生冷，油膩及高甜食物：



香港作為美食之都，不同國家美食集齊於一地，自然亦有不少美味但高糖高脂以及生冷的食物，常吃本身已容易損傷脾胃，再加上香港天氣長期濕熱，就使濕氣問題頻繁發生。有中醫師指出濕氣成因與脾胃功能有密切關係，由於食飲物必須經脾胃運化吸收，才能化成有用的氣血和津液滋養身體。一旦濕氣性質重而黏滯，當停聚日久，氣行受阻，鬱而生熱，更可演變成濕熱。當脾胃功能不佳，食飲物消化過程出問題，不能氣化成有用物質，便成痰濕濁物停聚體內，濕濁流注腸道，導致大便見濕軟黏膩。

熬夜：



熬夜的壞處十隻手指也數不清，除了令翌日會精神不濟兼影響專注力，在中醫角度，睡眠不足的時候會傷脾氣，而使脾胃容易虛弱，如果加上濕氣侵襲，就會容易形成濕困，脾胃濕重，久而久之也會耗損腎氣。

沒運動＋環境潮濕不通風：



長時間坐在桌前電腦的白領，莫說運動，四處走動的機會更少，回家後精神疲倦更沒有精力運動，形成久坐的惡性循環。久坐會增加罹患心臟病、中風等致命疾病，亦容易使脂肪積聚在體內。久坐除了易肥，亦會將濕氣瘀積在體內不能排走，形成濕困。

流汗／洗頭沒有及時擦乾：



春天環境本已潮濕，如果流汗及洗頭後沒有及時擦乾水分，讓濕氣長期纏身，亦會容易使濕重的情況發生。

濕重會對身體產生不同程度的毛病，例如會時不時感到疲倦乏力，四肢沉重，痰多口水多，胃口變差等等，而想了解自身是否有濕重的問題，可以查看以下常見的症狀：

身體濕重症狀有哪些? ．精神不振，疲勞乏力

．月經不調，痛經強烈

．耳朵內濕(耳禪濕)

．大便黏膩，有殘便感

．身體困倦而重或腫

．關節痛

．舌苔白厚，臉色發黃

．頭髮及面部容易出油

．眼袋浮腫(黑眼圈)

．胸悶腹脹

．四肢沉重乏力

．女性陰部痕癢，白帶量多

．口淡或口中黏膩，胃口變差

．腹痛，腹瀉

改善春困三步曲

服用祛濕茶飲湯水

服用祛濕茶飲湯水

當體內濕氣重，加上脾胃不良時，可以藉由茶飲湯水幫助利尿排濕以及調理體質。可以祛濕的食材不少，最常見分別是紅豆、薏仁以及薑。紅豆有助去水腫以及利尿，幫助健脾養胃，加上紅豆豐含膳食纖維，可以促進腸道蠕動並幫助消化。營養豐富的薏仁十分適合水腫體質食用，因為早在古時人們已發現薏仁有健脾益胃，清熱行濕的效用，它促進水液代謝的功能，它的水溶性纖維易被腸道消化，改善脾胃的功能。另一款強大的祛濕食物薑是常用來暖身健脾的食材，主要功效促使發汗、溫暖脾胃、止嘔、溫肺止咳，生薑性溫，並可配合不同食材製成薑茶，四季也可飲用。

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紅豆芡實薏米茶性味甘丶平，有助利尿補血丶去水腫丶補脾益氣丶潤腸通便甚至美白嫩膚，使用低溫烘焙制作技術，更保留原材料的營養。



Ozen生活館 薑絲茶 $70

薑絲茶以老薑絲製成，豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，冷熱沖泡皆可。薑除了去濕驅寒之外，更可以促進胃部消化，幫助腸道殺菌，更有溫肺化痰的功效。



Ozen生活館 黑糖薑棗茶 $70

黑糖薑棗茶以三角茶包製成，方便沖泡，中醫角度上黑糖屬於溫補的食材，可以溫經散寒，而且含多種維他命以及礦物質，例如鐵、鈣、鉀等等，加入老薑更可以加強驅寒的功效。豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，熱飲方式沖泡的話約300cc熱水沖泡即可。



moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】 $73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



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按摩通絡

透過按壓身體穴位以及去濕藥材按摩療法協助身體祛濕驅寒，在家中可常按外關、足臨泣、足三里和陽陵泉等穴位，讓身體濕氣排除更通暢。而一旦經絡中濕氣堆阻減少，自然氣血運行就可以恢復暢順，然後身體就能對於外在環境的濕度、溫度變化就自行調節得當，春困的情況就可以得到改善。

Le Blanche 鮮薑球驅寒去濕按摩 $488

以「重塑．淨肌．原美」為宗旨，Le Blanche致力以高端的科研技術 ，融合量身定制的美容方案，為客人提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈。鮮薑球驅寒去濕按摩有助祛濕氣及驅寒舒壓，薑辣素能振奮神經，加速血液循環，溫暖全身。



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現代人工作繁忙，睡眠不足，搞到成日周身痠痛，加上愛飲凍飲同『嘆』冷氣嘅生活方式，身體好易出現「寒症」甚至「寒濕」，血氣停滯。透過薑療可以祛除「風邪」和「濕邪」，調理身體，消腫散結，緩解痛症。養生療程功效包括溫中散寒、行氣活血、消腫散結、緩解痛症、消除疲勞等等，適合身體冰冷、肥胖水腫、月經不暢的人士。



運動出汗

想身體排濕的方法除了利尿之外，出汗也是個很有效的方法，而可以使身體大量出汗，運動就是個最佳方法。運動除了可以幫助排汗，還對身體有許多好處，例如有助控制體重，有助強健骨骼、肌肉和關節，減低患上糖尿病、心臟病等的機會。如果想有效地根據生活習慣，身體情況去了解何種運動方式最適合自己，可以透過專業教練訓練提升運動的效能。

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Vigor教練團隊為客戶帶來的體驗不限於運動範疇，透過一對一的指導和緊密溝通，教練會時刻了解客人的生活習慣、身體情況和運動目標，從而評估客人的需求，篩選出最合適的訓練方式，並透過度身訂做的長期規劃，安全、有效地達到客人的目標。將由專業教練透過電話聯絡客戶，了解客戶既身體狀況及運動目標，從而制定合適又能有效達標之訓練計劃。



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1. Mobility Class: 提升關節穩定性及靈活性的運動。

2. Essential Resistance Training: 以基礎肌力鍛鍊為目標，練習主要採用中低強度及適中訓練為主。

3. Strength & Hypertrophy: 以增加肌力及肌肥大為訓練目標。

4. Strength & Conditioning: 運用啞鈴，槓鈴，自身重量等針對肌肉群進行訓練。

5. Functional Training: 提升力量、靈活性及穩定性的訓練。

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