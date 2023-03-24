嘔吐｜４招緩解腸胃不適反胃作嘔　薑茶、柑橘8食物助減少噁心感

胃不舒服引起噁心、嘔吐是常見的身體症狀。病毒感染、暈車、情緒焦慮等原因都有可能會導致噁心的感覺產生。



噁心感可以粗略分為是否為腸胃引起的問題，嘔吐是經由中樞神經所控制，所以關於內分泌、腦神經系統的問題，也可能會傳輸「嘔吐」的訊息給中樞神經，形成乾嘔或真吐，以下分享可以緩解噁心感的食物和緩解嘔吐症狀的方法。

8種可以緩解噁心吐感的食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 水

當身體缺水的時候，會容易感到噁心想吐，所以隨時補充水分，以預防因缺水而引起的噁心感。切記不可過度攝取，反而引發反效果。

2. 香蕉

因為富含鉀離子，可在短時間內讓人體減輕脫水症狀，以緩解噁心嘔吐感。

3. 蘋果

有豐富的纖維素，有助清除人體消化系統可能造成噁心感的「誘導物質」。

4. 堅果

當身體缺乏蛋白質時，可能會出現噁心感，可吃堅果來補充，千萬要注意對堅果過敏者請勿食用，可以食用其他富含蛋白質食物例如肉類、魚類等食材替代。

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5. 梳打餅乾

因澱粉含量高，可幫助吸收胃酸，並有效緩解噁心症狀。

6. 柑橘

含有生物類黃酮，及豐富纖維素，可以吸收水份並緩解噁心感。

7. 薄荷

薄荷葉的味道可以緩解頭暈，咀嚼葉子或泡茶喝都有效。

8. 薑

薑所含的薑醇及薑烯酚，是天然的止吐藥，但因直接食用太刺激，請食用薑汁、薑茶、薑餅、薑糖或其他薑製食品都能有效緩解噁心嘔吐感。

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四個方法緩解嘔吐症狀

1. 禁食休息

先休息4小時不要進食和喝水，讓胃能夠休息。

2. 少量補充水分

可以試著含冰塊或喝稀釋過的運動飲料、電解質液，少量多次補充，預防脫水症狀發生。

3. 食用低纖維食物

症狀紓緩之後，可以開始食用低纖維食物，如梳打餅乾、果凍、白饅頭、米飯等。如果嘔吐發生，需要再次禁食。

4. 飲食清淡勿食用重口味食物

嘔吐發生幾天內，避免食用奶製品、含有咖啡因的飲料、酒類，也盡量避免太油膩、油炸、辛辣口味的食物以及甜食；如果因熱食而引起噁心感，可以吃接近室溫或較冷的食物。

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小提醒 : 如果不適感持續很長一段時間，建議尋求醫生協助找出真正原因 !

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