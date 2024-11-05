失眠、壓力大吃鎂可以改善？醫揭缺鎂恐增高血壓和心血管疾病風險

相較鈣、鐵等營養素，大家對於「鎂」可能聽起來比較陌生。



台灣家醫科醫師陳欣湄表示，鎂是一種巨量礦物質，她在營養治療的臨床應用上也很愛用，特別是針對壓力大、偏頭痛或有睡眠困擾的人，有些民眾在經過調理後，這些困擾都消失。為何鎂可以產生這樣的功效？鎂對人體又有哪些好處？

▼身體出現這7大警號，證明鎂質攝取不足？（按圖率先看👇👇👇）

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鎂對人體4大好處

陳欣湄指出，鎂是人體必需營養素，人的身體不會自然產生鎂，必須通過食物或補充劑獲取。鎂主要有以下4大重要功能：

1. 保護心血管系統：降低血壓和預防冠心病，減輕心律失常和心絞痛等症狀。

2. 神經系統的功能：維持神經傳導的正常功能，緩解焦慮、抑鬱及失眠。

3. 強化骨骼及肌肉放鬆：鎂是骨骼中最重要的礦物質，強化骨骼和牙齒，促進肌肉放鬆，減輕肌肉疲勞和僵硬。

4. 預防代謝疾病：調節葡萄糖和胰島素的代謝，預防糖尿病和肥胖症等代謝性疾病。



如果人體缺乏鎂，會增加高血壓和心血管疾病的風險，也可能導致焦慮、失眠、抽筋、骨質疏鬆及代謝症候群。（Nik Shuliahin/Unsplash）

缺乏鎂會怎麼樣？

陳欣湄表示，如果人體缺乏鎂，會增加高血壓和心血管疾病的風險，也可能導致焦慮、失眠、抽筋、骨質疏鬆及代謝症候群。

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根據統計，台灣有60～70%的人飲食中缺乏鎂，不過陳欣湄表示，若平時飲食正常，有吃堅果、大量深綠色蔬菜，其實是未必需要營養補充劑，大家可以在日常飲食攝取上多留意。

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