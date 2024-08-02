脂肪肝丨脂肪堆積兼缺乏運動使肝指數偏高！4生活原則減肝臟負擔

台灣28歲的王先生為南科工程師，平時無任何身體不適，無煙酒及服用中草藥習慣，也沒有慢性病史。由於平時工作繁忙，三餐外食又缺乏運動，導致體重逐漸上升。公司體檢時，意外發現肝指數偏高（AST/ALT：69/86），超聲波檢查顯示重度脂肪肝，王先生連忙就醫診療。



經醫師診察並安排抽血檢查，結果顯示並無得過病毒性乙、丙型肝炎，也無其他自體免疫問題及代謝異常疾病。由於王先生身高175公分，體重85公斤，BMI 為 27.7kg/m2，三酸甘油脂及低密度膽固醇偏高，確定診斷為代謝性脂肪肝病（MAFLD）。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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收治個案的台灣奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏與王先生討論後，建議先從飲食習慣開始著手，首先避免高糖分台式飲品及油炸食物，多吃蔬果，每週並進行5天的中強度運動，每次至少半小時。

3個月下來，王先生體重減少了5公斤，肝指數也逐漸下降，脂肪肝也從重度改善為中度。陳醫師囑咐王先生要繼續並持之以恆，讓體重下降到正常範圍，定期門診追蹤肝指數，直至恢復正常。

脂肪肝別輕忽，小心導致肝發炎

陳季杏提醒，脂肪肝別輕忽，小心演變成肝炎！她說明，任何原因引起肝臟發炎，造成肝細胞的破壞，都稱為「肝炎」，大致上分為病毒性肝炎及非病毒性肝炎。

- 病毒性肝炎：分為 甲、乙、丙、丁、戊型肝炎。

- 非病毒性肝炎：以酒精性肝炎、藥物性肝炎及非酒精性肝炎最為常見。



陳季杏表示，非酒精性脂肪肝疾病 (Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)，也就是俗稱的「脂肪肝」，脂肪肝的定義是指肝臟細胞內堆積了以脂肪為主的空泡 (主要為三酸甘油脂)，脂肪含量超過全肝臟重量的5%。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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脂肪肝與代謝症候群息息相關

近年來，隨著台灣飲食西化，台灣脂肪肝和代謝症候群的病人比例也逐漸增加。陳季杏說，脂肪肝若未及時改善，時間一長，肝細胞可能會損傷，導致脂肪肝炎，甚至引發為肝硬化及肝癌等併發症，對肝臟造成嚴重傷害。

有研究指出，台灣的脂肪肝盛行率約為33.3%。在亞洲，每1,000個脂肪肝當中，一年約有5.3人會死亡。根據台灣2023年衛生福利部統計資料顯示，肝癌約有 8 成為病毒性 乙、丙型肝炎引起，另外 2 成則是脂肪肝引起。

由於台灣已全面施行乙型肝炎的新生兒疫苗接種，加上丙型肝炎口服藥的高治癒率，病毒性肝炎盛行率已逐漸下降，可預見台灣與慢性病毒性肝炎感染相關的肝癌、肝硬化在未來將會明顯減少。

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陳季杏指出，一直以來非酒精性脂肪肝（代謝性脂肪肝）疾病往往被人們輕忽，常常無聲地演變出慢性肝病三部曲：「肝炎、肝硬化、肝癌」。

學者們發現此族群的死亡主因並非肝癌或肝硬化，而是心血管疾病（心肌梗塞、心因性死亡），他們同時也發現此族群病因與脂質、醣類代謝異常、肥胖有直接的關係。

代謝性脂肪肝診斷條件

於是2020年起，全球專家學者共識由「代謝性脂肪肝病（Metabolic associated fatty liver disease, MAFLD）」一詞取代非酒精性脂肪肝疾病（Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD），強化了脂肪肝與代謝異常的關連性。

陳季杏表示，「代謝性脂肪肝病」診斷條件，只要有脂肪肝加上以下任1條件，就可診斷代謝性脂肪肝病，包括：

- 體重過重（BMI≧23 kg/m2）

- 第二型糖尿病

- 具有兩項代謝異常：包括腰圍超標、高血壓、高三酸甘油酯、高密度膽固醇降低、糖尿病前期、胰島素抗性過高及 反應蛋白上升等。



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陳季杏提到，其中，代謝異常的證據，與「代謝症候群」的診斷條件（5項中有3項以上異常：腰圍超標、高血壓、高三酸甘油酯、高密度膽固醇降低、糖尿病前期）是幾乎重疊的。

代謝症候群的人未來得到糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病、中風、心因性死亡的風險都會比無代謝症候群的人高，所以，脂肪肝可以說是「代謝症候群在肝臟的表現」。

揪出脂肪肝！超聲波、肝纖維掃描儀可幫忙

陳季杏指出，診斷脂肪肝，常用的是透過超聲波檢查即可發現，但只能看出脂肪肝的程度，無法實際知道肝臟細胞的發炎狀況。至於脂肪肝炎的診斷，目前只有肝臟組織切片唯一可直接分辨並正確評估脂肪肝炎及纖維化程度的方法。

肝臟切片檢查最大的缺點是具侵入性。陳季杏表示，近年來，全球首台經臨床驗證的即時且非侵入性的檢查儀器「肝臟纖維掃描儀（Fibroscan）」亦可作為協助診斷的工具，也漸漸取代肝臟切片。

肝臟纖維掃描儀，是檢測肝纖維化及脂肪肝量化的設備，原理是利用探頭會產生一個振動波進入肝臟組織，用超聲波追蹤震動波並測量其傳播速度，量化肝臟硬度以評估肝臟纖維化程度，是快速且易操作的工具，過程約5至10分鐘。

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陳季杏進一步解釋，肝臟纖維掃描儀無痛且非侵入性，而且其檢測的肝組織範圍亦比肝臟切片檢查大，敏感度及特異性都很高，可反覆用於長期追蹤的人。

目前，治療脂肪肝並無特效藥物可用，確實有藥物皆仍在研發中。因脂肪肝是代謝症候群在肝臟的表現，因此，首要之務是改善代謝症候群，以及胰島素抗性，最重要的是飲食控制、運動、減重。

告別脂肪肝！生活型態4改變

陳季杏表示，要預防脂肪肝的發生，以及避免脂肪肝變成脂肪肝炎，可以由生活型態層面來改變。

飲食：

遵循三少一高的原則，少油、少鹽、少糖、多纖維，通常一天熱量與基礎熱量相比可減少500至1,000大卡，就有助於維持健康體重和減少肝臟脂肪的堆積。

運動：

每天至少進行30分鐘的中強度運動，每週累積達150分鐘的中強度運動，如游泳、快走、慢跑、騎腳踏車等，這些有助於提升心肺功能和減少脂肪堆積，貴不在多而在持之以恆。

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限酒：

適度飲酒，可以減少肝臟的負擔及降低慢性病的風險。

減重：

不只是減體重，更要減脂肪，而且應以每週減輕體中約0.5至1公斤，半年內減輕原體重之 10% 為原則，不可快速減重，否則會造成不良的新陳代謝變化，反而使脂肪肝更嚴重。

陳季杏指出，對於達到肥胖標準的病人，可透過醫師使用合法的減肥藥，以減低胃口、讓胃排空減緩、減少腸子吸收進而達到減重目的，至於病態性肥胖的的病人，則可考慮外科胃繞道手術方式。

總而言之，要逆轉脂肪肝，首先要為改善代謝症候群。透過實踐生活型態醫學，可以有效預防和改善脂肪肝，更可以預防其他慢性疾病發生，提升整體生活品質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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