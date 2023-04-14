木耳營養｜木耳沒膠原蛋白！控糖防便秘黑白木耳5好處減肥這樣吃

木耳被視為天然養生、減肥的好食材，不管是白木耳、黑木耳都有高纖維、低熱量的特點，搭配適合的烹調方式，就能輕鬆攝取膳食纖維，幫助瘦身、維持腸道健康。



白、黑木耳纖維高又低卡 烹調方式不同

台灣營養師彭逸珊表示，白木耳跟黑木耳兩者的纖維含量皆很高，熱量又很低，她認為都是減重的好夥伴，只是適合烹調的方式不一樣。

木耳5大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 2

白木耳適合拿來製作低卡甜點，切碎後電飯煲蒸煮，再以紅棗、桂圓與枸杞提味即可。因為熱量低、纖維高，加上微甜口感，可以滿足想吃甜點的心。

黑木耳適合入菜，炒個薑絲、辣椒增添風味，也能切絲後與蔬菜一起快炒，提升層次感，輕鬆就能獲得豐富的膳食纖維。

木耳沒膠原蛋白！但5大好處非吃不可

值得注意的是，雖然兩種木耳都是軟Q黏滑的食材，但他們其實都不含膠原蛋白。台灣營養師倪曼婷指出，木耳露中稠稠的成分只是水溶性纖維，是膳食纖維的一種。

相關文章：浸雲耳貼士｜浸2天細菌逾千倍可致命！3分鐘極速發雲耳與木耳點分👇👇👇

+ 4

不過，倪曼婷強調，千萬別因為木耳沒有膠原蛋白就不吃，它依舊是重要營養素來源，對身體有5大好處：

1. 血糖控制

膳食纖維被認為可延緩血糖上升、降低飯後血糖，有助於血糖控制。

2. 降低血脂

膳食纖維也被認為可改善血脂，尤其是低密度脂蛋白。低密度脂蛋白俗稱「壞的膽固醇」，與動脈硬化具有相關性。

相關文章：木耳營養｜雪耳=白木耳補鈣控血糖6好處4類人慎食 黑白木耳點揀?👇👇👇

+ 2

3. 幫助減重

木耳當中的纖維質可提供飽足感，減少正餐時熱量的攝取，有助於體重控制、幫助減重。

4. 預防便秘

足夠的膳食纖維可以幫助糞便成型、促進腸胃蠕動，加速糞便排出。

5. 維護腸道健康

水溶性纖維是腸道細菌的養分來源，能被腸道細菌發酵利用，有助於維護腸道健康。

延伸閲讀：

蔬菜也有蛋白質！醫師大推「5種富含蛋白質蔬菜」 還有鈣、鎂、葉酸營養更全面

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」