大腸癌｜大便次數、型態改變要小心！醫生點名這些人都是高危險群

大腸癌早期治癒率很高，若能早期發現，早期接受治療，就能避免癌症帶來的後續威脅。



醫師提醒，若日常有出現8種症狀請注意，這很可能是罹患「大腸癌」的徵兆。

哪些人是大腸癌高危險群？（按圖👇👇👇）

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日常有10症狀要注意 當心「大腸癌」纏身

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，若民眾有長期或慢性的腹部不適問題，例如血便、黏液便、排便習慣改變（大便次數改變）、大便型態改變（變軟、變細、不成形）或者時常有便意感，卻總感覺無法排空，還有因不明原因而貧血、疲勞、容易喘、體重減輕或是腹部長出不明腫塊等問題請儘快就醫，這些都是大腸癌的「徵兆」。

哪些人是大腸癌高危險群？

詹宜學也指出，大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關，有以下特徵或生活習慣的民眾，都是大腸癌的高危險群：

- 50歲以上：超過一半以上的大腸癌患者，年齡大於50歲。

- 有飲酒、吸煙習慣的患者。

- 糖尿病患者。

- 肥胖患者。

- 排便習慣不正常、長期便秘的患者。

- 愛吃紅肉者。

- 遺傳性非瘜肉性大腸癌的患者。

- 家族性多發性瘜肉症候群的患者。

- 其他疾病：如罹患潰瘍性結腸炎（又稱潰瘍性大腸炎）、克隆氏腸炎、或是曾罹患過大腸癌並已治癒的患者。



▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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落實腸胃保健 遠離大腸癌

詹宜學建議民眾，一旦發現身體有異樣，請千萬不要輕忽、拖延就醫，以免錯過治療最佳時機，可以養成以下4個生活習慣，遠離大腸癌危害：

1. 定期進行篩檢

50歲後應定期做大腸直腸癌篩檢、大腸鏡檢查，及早發現瘜肉並切除，避免變成癌症，若有大腸癌家族史的人建議提早篩檢。

2. 養成健康飲食習慣

經常進食過多紅肉、燒烤、醃製食品或加工肉類，進食過多含有大量動物脂肪的食物，含有豐富纖維的蔬果吃太少，都會增加罹患大腸癌的風險。養成少油、少鹽、少甜的飲食習慣，多吃高纖蔬菜、水果、全榖類等食物，都有助腸道正常蠕動，排便順暢，避免便秘。

▼大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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3. 適量維他命攝取

研究發現，補充鈣質、維他命A、C、E等維他命，都會減少大腸癌罹患率，同時，多補充益生菌也有助於保養腸胃。

4. 多運動、減重

過多的脂肪會造成身體慢性發炎，養成多運動、不喝酒、不吸煙的良好習慣，並控制好體重不要過胖，都能維持腸道健康。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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