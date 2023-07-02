生飛滋｜搽蜂膠或飲涼茶有效嗎？別亂信偏方　遇4個情況應即求診

只要作息不正常、連續熬夜幾個晚上，或是壓力大的時候，就容易嘴破（生飛滋），有時在口腔黏膜上，有時甚至破在舌頭，吃東西、說話都會痛。是不是火氣大，還是身體有其他疾病？直接抹鹽巴、蜂膠就有用嗎？



為甚麼會生飛滋？大致可分為三類

口腔潰瘍有75％屬於一般常見的復發性口腔潰瘍，但也有部份是因病毒或黴菌感染引起，及因自體免疫系統失調所引起的潰瘍。市面上的口內膏多含類固醇成分，以降低口內黏膜的免疫反應達成消炎作用，若用來塗抹在病毒引起的傷口上，病毒反而會越來越猖狂。

其他三成則是缺乏營養素導致，維他命A、B、C、E或鋅、鐵等礦物質攝取不足時，都可能引起生飛滋的問題。

還有一種原因，就是戴了不合適的假牙而造成口腔內同一位置的壓迫或刮傷。

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擦錯藥只會越來越嚴重

說到治生飛滋，每個人都有一套自己的「秘方」，從口內膏、漱口水、蜂膠、西瓜霜、青草茶⋯⋯，各種中、西藥或民俗偏方都有人在用，最後還真的有不少勇者用灑鹽巴的方式來對抗嘴破。

但醫生提醒，蜂膠容易引起過敏、直接敷鹽巴太過刺激，最好不要用。也有人相信補充維他命C就可治生飛滋而猛吃橙，但其實也是沒用。

其實如果是單純的復發性潰瘍，發生後7~10天也會自然恢復，不過為了預防下次復發，常生飛滋的人應注意找出成因。容易緊張者多運動、放鬆心情，缺營養素的平時就要多吃蔬果，補充維他命與礦物質。

對於嚴重的口瘡，醫生或牙醫會開給處方用漱口水、腎上腺皮脂質類固醇藥膏、消炎藥膏amlexanox，或局部麻醉溶液viscous lidocaine。

生飛滋火氣別亂降

提到中藥材，台北市立聯合醫院中醫院區醫師黃裕昌指出，生飛滋雖是火氣大，但常見降火氣的方法不一定對。包括各種外敷的中藥粉或者青草茶、苦茶、黃蓮水等，都可能越降火越大。

黃裕昌解釋，火氣大還分為虛火與實火。天氣或飲食太過燥熱、刺激導致的生飛滋多屬實火，可靠寒涼的藥來治。

但常發生生飛滋的人多是因身體過勞、情緒不佳或者因疾病引起的虛弱，屬虛火。用清熱止火的敷料、茶飲會越治越虛。黃裕昌提醒，常復發的人最好還是耐心花1～2月從改善體質下手。

如有以下情況，請向醫生求診：

1. 口瘡引起的高燒

2. 瘡傷擴散或有感染擴散跡象

3. 上述自我照護辦法無法控制疼痛

4. 傷口未在1周內完全痊癒



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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