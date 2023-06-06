2024龍B｜影響生育能力荷爾蒙有邊幾種？體檢助了解乳腺卵巢健康

明年便是龍年，不少父母都希望可以在明年誕下活潑可愛的龍B，而「造人」的大計卻與男女雙方的生育能力息息相關，而其中一個影響生育能力就是荷爾蒙，那麼荷爾蒙影響身體機能的方式大家可能只有一知半解，只明白與內分泌有關，事實上荷爾蒙亦有分不同種類，而當中影響生育能力五大荷爾蒙你又了解多少？了解自身的荷爾蒙狀況有助了解乳腺以及卵巢健康，而體檢就是計劃生育的第一個步驟。



荷爾蒙是什麼?

人的身體內有多達百種以上的荷爾蒙，荷爾蒙是經由血液運行，在身體內所有器官之間傳達信息的物質，以應付及調節身體內部及外界變化。荷爾蒙主要由內分泌腺所生產出來，荷爾蒙會分泌到血液當中，並對身體不同的細胞發揮不同功能，例如甲狀腺素就負責調節新陳代謝。而人體的內分泌系統一共有八大內分泌腺，包括是松果體、腦下垂體、下視丘、胸腺、胰腺、腎上腺、 性腺、甲狀腺、副甲狀腺等等。

荷爾蒙對人體的作用

腦下垂體



生長激素：腦下垂體是內分泌系統的總指導，其中最關鍵的荷爾蒙是生長激素，分泌出來會流入血液然後被肝臟吸收，然後由肝臟細胞轉化為不同生長激素，生長激素用來生成蛋白質，並幫助身體成長及育。

刺激並指令其仔內分泌腺：腦下垂體還會分泌荷爾蒙指令其他內分泌腺例如性腺、脾臟、腎上腺等等生產荷爾蒙。

松果體



褪黑色素：褪黑色素是松果體所分泌的荷爾蒙，用來調節生理時鐘，提升睡眠質素，調節血壓等等功能，而褪黑色素是由晚上十一時至凌晨二時分泌最旺盛的階段，人們會因此變得愛睏想睡，而一旦熬夜，翌日的褪黑色素的分泌就會減少。

性腺



男性荷爾蒙：男性的畢睪丸會生成睪固酮，以幫助男性生育，勃起及生育，並有助保護心臟及血管，並增強肌肉的強度。

女性荷爾蒙：女性性腺荷爾蒙由卵巢分泌出來，例如動情荷爾蒙以及助孕荷爾蒙，用作促進子宮內膜的增厚及第二性徵的表現，以及刺激乳腺發育，並執行受孕和胚胎發育的功能。

腎上腺



腎上腺是在腎臟上方的腺體，它最重要分泌的兩種荷爾蒙為腎上腺皮質荷爾蒙以及腎上腺髓質荷爾蒙。

腎上腺皮質荷爾蒙：又稱為壓力荷爾蒙，會提升血壓及血糖濃度和抑制發炎等功能。

腎上腺髓質荷爾蒙：可以調節血液循環及醣類的代謝。

胰腺



胰臟能夠分泌消化液，亦可以分泌胰島素以及昇糖激素，用來調節身體內的葡萄糖，當身體胰島功能出現問題，例如胰島素分泌失衡使血液中葡萄糖量上升，就會從隨尿液排出體外，因而形成糖尿病。

胰島素：可以加速血糖消耗並令血糖下降

昇糖素：可以將儲存在肝臟的肝醣分解成糖並令血糖上升

胸腺



胸腺素：胸腺在身體胸骨上面並於左肺葉及右肺葉的之間，而胸腺對免疫系統有相當大的作用，胸腺素能夠調節免疫細胞並清除被病毒感染的細胞。而胸腺在青春期發育得最發達，而到年齡增長的時候會越來越退化，最後會被脂肪所代替。

甲狀腺



甲狀腺的位置在人的頸部位置，它會分泌甲狀腺荷爾蒙以加速新陳代謝，以及副甲狀腺素來調節血液中的鈣質。

甲狀腺荷爾蒙：可以促進新陳代謝及血液循環，並讓其他荷爾蒙及營份等傳送至身體不同地方，並促進身體生長，及協助妯胞燃燒脂肪。

副甲狀腺荷爾蒙：用作調節血液中的鈣質濃度。

五大生育荷爾蒙

T3（三碘甲狀腺素）和T4(四碘甲狀腺素)：曾有研究指出甲狀腺促進素下降時T3（三碘甲狀腺素）和T4(四碘甲狀腺素)，而當甲狀腺功能失衡時會阻礙女性懷孕，因為當甲狀腺亢進時女性會出現月經量過少，無月經甚至不孕，而甲狀腺功低下時則會使女性生殖系統的排卵情況變得異常而使懷孕機率下降。

泌乳激素：泌乳激素是腦下垂體生產的荷爾蒙，作用是讓乳腺分泌乳汁，而當泌乳激素失衡的時候，就會導致腦下垂體的性腺荷爾蒙的分泌出現問題，並使月經失調，影響排卵甚至不孕。

孕酮：又稱為黃體素，是由卵巢分泌的荷爾蒙，使子宮內膜增厚並令受精卵更穩定，如果孕酮失衡就會容易出現月經不規則甚至不孕。

AMH （抗穆氏管荷爾蒙）：抗穆氏管荷爾蒙由卵巢未成熟的小卵泡所分泌，並負責維持體內未成熟的卵子，透過檢查AMH指數可以預測卵巢功能以及生育功能。正常的AMH值應是2-5ng/Dl之間，如果在2以下就表示有卵巢衰退的現象。

LH（黃體生成激素）：黃體生成激素由腦下垂體分泌出來，是告知身體準備釋放卵子的荷爾蒙，並刺激卵巢黃體的產生。

FSH（卵泡刺激激素）：

女性荷爾蒙分泌的階段

1. 濾泡時期：月經來臨段至排卵日之間的時間，卵巢濾泡會成長並生成激素。

2. 排卵日：當濾泡成熟後會排卵，這時雌激素及黃體生成素濃度也會上升，令卵子在成熟後排出。

3. 黃體時期：濾泡會在排卵之後變成黃體組織，並產生黃體荷爾蒙及雌激素，令子宮內膜變厚並準備受精卵著床。

4. 月經時期：如果子宮內膜沒有受精卵着床，排卵後大約一星期黃體就會退化，子宮內膜會開始剝落，形成月經來潮。

荷爾蒙失調的症狀

．皮脂分泌過盛

．月經不規則

．體重忽重或忽輕

．掉髮量異常

．失眠

．異常疲於奔累

．消化不良或便秘

．心跳快、怕熱

．情緒容易不穩



荷爾蒙生育檢查推介

荷爾蒙會影響和控制男性及女性的生殖功能，是生育不可或缺的元素。荷爾蒙中的卵胞刺激素 (FSH) 和黃體刺激素(LH) 這兩種由腦垂體分泌的激素會互相協同，並在整個有關生殖的過程中發揮著極為關鍵的角色。

Ecwellness—生育荷爾蒙檢查

Ecwellness (香港中西醫綜合醫務中心)是一所由註冊中醫及西醫專科醫生組合而成的綜合醫務中心。本中心旨在弘揚中西醫療概念，以先進的西方醫學技術配合中醫學術之養生、培元智慧，為求診者帶來全面的治療以及預防方案。中醫學說中素有「治未病」的觀念。「防患於未然」是身體健康的第一步。為此，Ecwellness推出一系列針對性的健康檢查服務，以幫助求診者及早發現隱性疾病的風險。

「生育荷爾蒙檢查」計劃，除上述的卵胞刺激素和黃體刺激素外，亦有檢測雌二醇 (E2)、催乳激素、黃體酮的化驗項目。讓客戶全面了解她們的排卵、乳腺及卵巢的狀況。

．Luteinizing Hormone (LH) 黃體生成激素

．Follicle Stimulating Hormone (FSH) 卵胞刺激素

．Estradiol (E2) 雌二醇

．Prolactin 催乳激素

．Progesterone (P4) 黃體酮

．Testosterone Total 睪酮素

助孕飲食3大要點

營養補充：以均衡飲食為要點，大家可以就衛生署發出的每日飲食指引來跟調整自己的飲食習慣：



穀物類（男—每天4 - 8 碗，女—每天3 - 6 碗）

水果類（男、女—每天最少 2 份）

蔬菜類（男、女—每天最少 3 份）

肉、魚、蛋及代替品（男—每日5 - 8兩，女—每日5 - 7兩）

奶類及代替品（男—每天2杯，女—每天1-2杯）

油、鹽、糖類（男、女—盡量少吃）

額外營養：



葉酸：葉酸有助寶寶腦部中樞神經發展，減低患上神經管缺憾症的機會，而女性可以每日服用大約400微克葉酸補充劑的份量，不宜超過1000微克。深綠色的葉菜、各種豆類和乾豆、水果及一些添加葉酸的早餐穀物等都含有豐富的葉酸。

碘：如果懷孕間缺乏碘會容易造成流產以及使寶寶生長遲緩及神經發育不全，一般人每日需要攝取大約150微克碘，含碘豐富的食物有海帶及海藻等等。

鐵：鐵的缺乏會容易使寶寶體重偏低及早產，甚王死胎，而孕前及懷孕期間每天可以攝取大約15毫克的鐵，而雞蛋、果仁、種子、乾豆類，以及深綠色的蔬菜，如：菠菜、菜心、白菜、芥蘭都含有豐富的鐵。

男士改善精子品質食物：



鋅：是精子原料之一，亦是控制了精子發育的因素。蛋 貝殼類的海鮮就有豐富的鋅

精胺酸：大豆及堅果含有豐富的精胺酸，精胺酸有助促進精子的製造以及增加精子的活力。

茄紅素：蕃茄，南瓜擁有豐富的茄紅素，茄紅素有助抗精子的自由基，提高精子的活力。