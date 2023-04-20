避孕方法丨大學生、教師都有錯誤觀念　避孕謬誤知多少？

現今社會風氣進步，學生時期自由戀愛是普遍現象，部分愛侶情到濃時或會有進一步的親密行為，然而，香港性教育卻追不上社會進步的速度，嚴重脫節！教師亦因缺乏性教育培訓及教育技巧，令學生無法從學校學習相關知識。傳統性教育主張學生不應發生性行為已不合時宜，比起盲目禁止，專家指現代性教育課程應灌輸正確的避孕及性知識，讓學生作出知情決定（informed choice），了解不同避孕方法後，知道如何能夠好好保護自己。



本港學生性知識貧乏 誤信網上資訊誤終身

本港提倡全面性教育、推廣性健康的機構糖不甩在2022年到訪超過50間學校，過往亦曾到大學舉辦工作坊及接獲大學生的求助，因中學、大學時未接受正確的性教育，自己亦因尷尬不敢向師長發問，最後誤信網上資訊，沒有採取正確避孕措施，最終意外懷孕，影響心理健康、學業及人生規劃。有報告指出學校有近兩成的教職員獲指派教授性教育，但當中只有少於 5%曾修讀有關性教育的專業發展課程，若果老師未能全面掌握正確性知識，有機會將錯誤的資訊傳遞給學生，令錯誤性知識「無限輪迴」。對於大眾因對避孕知識一知半解而引致意外懷孕實在不希望再發生，其實避孕方法除了使用安全套外還有哪些？計算好安全期「前七後七」、體外射精、使用兩個安全套、清洗陰道等就可以避孕？以上謬誤足以影響一生，本文將釐清各種避孕謬誤。

你的避孕措施夠「安全」嗎？ 拆解坊間避孕謬誤

最為人熟悉的避孕方法非安全套莫屬，然而不少男女未必懂得正確戴上安全套，以錯誤方式戴套、尺寸不適合等等，都會令避孕效果大大降低，導致安全套在一般使用情況下仍有18%機率懷孕，可謂一點也不足夠！另外，坊間流傳的避孕方法層出不窮，例如計算好「前七後七」的安全期、體外射精、清洗陰道等都不能有效避孕。安全期需要以科學方法進行嚴謹的計算，不單要了解月經週期的天數、更要注意基礎體溫的波動、關注子宮頸黏液的變化等，計算準確並不容易。另外，因為精子在生殖道內最長可存活七天，而且並不是所有的精子都會在高潮射精時才釋放出來，所以體外射精還是會存在懷孕風險。更遑論使用兩個安全套，只會增加摩擦使安全套更易破損，喪失其避孕功效增加懷孕風險。

坊間流傳的避孕方法層出不窮，不論男女都要了解安全、成效高且可靠的自主避孕方法。（圖片：Shutterstock）

避孕是雙方責任，認為依賴一方採取避孕措施則已經足夠是錯誤的觀念，雙重防護的避孕方法至為安全。如果未能承受意外懷孕風險，除了男生使用安全套外，女生亦可主動避孕，採取成效高且可靠的自主避孕方法如避孕丸、藥性子宮環、避孕針，避孕成功率可高達99%。部分女生或會對食避孕藥有所抗拒，擔心有副作用等，都是因為認知不足而存在很多對避孕藥的誤解。

避孕藥常見謬誤 食避孕藥會引致肥胖及不育嗎？

女生服食避孕藥最擔心的是其副作用，不少女生對避孕藥存在偏見和誤解，誤信傳聞指食避孕藥會導致身型肥胖，更會導致不育。其實以上這些憂慮並非正確。服藥初期女士可能會有水腫的情況，但一般而言數月後水腫情況便會消失，加上科技進步，新型避孕藥雌激素成份較低，某些黃體酮還包含抗水腫及改善油脂分泌成份，避孕藥會導致水腫或皮膚差已經是舊式避孕藥的例子。另外，避孕藥並不會影響女性生殖能力，只要停服口服避孕藥一兩個月，懷孕能力就可以恢復到與一般無服用避孕藥的婦女水平，停藥後1年內進行正常頻率性行為，懷孕率成功率可達7至8成。

不少女生對避孕藥存在偏見和誤解，誤信傳聞指食避孕藥會有多樣副作用。（圖片：Shutterstock）

假如身體健康，沒有長期病患，理論上避孕藥是可以一直長期服食直至接近更年期。不過，如有吸煙習慣、長期病患、且年齡已達35歲或以上等因素，就可能不適宜服食避孕藥。因此建議女生們須定期檢查，聽從醫生指示。

服食避孕藥有個小技巧，最好是每日同一時間服用，這樣可減少荷爾蒙水平波動，以免產生不良的反應，同時，每日定時服用避孕藥有助養成食藥習慣，以免出現漏服情況，一旦漏服則可能會影響避孕效果，一般而言，在12至24小時內補服便可以保持避孕效果。

避孕是雙方責任，不論男女都應做好自己本分，保護自己，了解如何正確避孕。（圖片：Shutterstock）

意外懷孕並非完全「意外」，可以主動去避免的，每個人都應該為自己的人生負責任，不論男女都應做好自己本分，保護自己，了解如何正確避孕，選擇適合自己的避孕方法，做出對自己人生不悔的抉擇。