準父母必修！「嬰兒優生學」養成易孕體質　提升健康生育力

每對父母都希望子女健康成長,「嬰兒優生學」的概念逐漸受到重視,在懷孕前透過健康檢查、調理身體等方式,打造出健康的生育力,為迎接健康活潑的嬰兒做好準備。但實際上,本地晚婚晚育的趨勢愈來愈普及,年輕人為夢想為事業拼搏,將組織家庭排在次要位置,往往錯過了生兒育女的好時機。女性的最佳懷孕年齡為25至30歲,35歲以上的女性有1/3機會受孕困難,年過40甚至有不孕的狀況,而且高齡孕婦出現併發症風險會增加,胎兒異常情況亦會提升,男性的精子質素亦會隨年齡增加而下降,就算積極行房,效果仍不理想,一子難求。不少希望延續下一代的夫婦依然積極尋找受孕良方,香港理工大學醫療科學博士林嘉良博士(Dr. K)將於下文為大家分析各種備孕方法的優劣,並從科學研究方向拆解最近大熱的NMN有助養成易孕體質的原因。



坊間備孕方法︰中醫調理、輔助生育技術

Dr.K認為坊間備孕的方法普遍有兩個大方向。較年輕的女性傾向以中醫、養生的方法來調理體質,如暖宮、中藥、針灸、艾灸等治療,調節荷爾蒙及子宮卵巢,幫助卵子成熟排出受精及著床。可是,進行中醫調理的女性需要定時食藥、頻繁回診進行治療,需時較久效果亦未必顯著,容易對療程失去信心,難以持之以恆。

而較著急的女性,眼見年紀愈大受孕機會愈低,不惜進行所費不菲的輔助生育療程,如人工授精(IUI)、體外受孕(IVF)等,希望爭分奪秒,實現生兒育女的夢想。 IUI療程,直接將精子送進子宮腔內,讓精子輕鬆游到輸卵管與卵子相遇進行受精,適合免疫系統將精子當作具侵略性分子的女性及子宮頸情況異常的患者。而IVF即體外受孕。簡單來說,是把卵子從母體取出後,在實驗室內與精子結合,讓受精卵發育成胚胎,再將胚胎植入回子宮內,繼續懷孕過程。IVF適合患有輸卵管受損或閉塞、原因不明的不育症、嚴重子宮內膜異位症或對精子產生抗體的女性、精子數目稀少或活動力欠佳的男性。以上療程的風險較低,比較適合患有相關子宮問題的女性,可是費用高昂卻未必能一擊即中,平均要進行數次才能成功受孕,假設女性以一年來試一次療程並未能成功受孕,表示她的生育能力也較一年前有所下降。

林嘉良博士 (Dr. K)

NMN提升NAD+水平 生殖系統回復年輕狀態

Dr. K表示,按照營養師建議的「備孕飲食」、做運動、充足睡眠、打排卵針,或有助養成易孕體質,但繁忙都市人因工作、家庭等因素未必能堅持下去,心理壓力亦因此而增加。

既然自然受孕的機會與生理年齡悉悉相關,因抗老功效顯著而掀起討論話題的NMN,可能是錯過最佳受孕年齡的女性,養成易孕體質的捷徑。Dr. K指出,NAD+是人體新陳代謝、DNA修復、身體機能的必須元素,人體內NAD+水平隨年齡增長而不斷下降,但NAD+無法直接被吸收,需由NMN衍生出來。口服NMN能於體內直接轉化成NAD+,直接、有效幫助細胞補充NAD+,活化細胞,將身體機能回復至更年輕狀態。

Dr. K分享,不少科學研究指出,女性生殖衰老,與卵母細胞和卵巢組織中NAD + 隨年齡下降相關,而通過補充NMN來恢復NAD + 水平,有助提升雌鼠的卵母細胞質量,胚胎發育和功能性生育¹。針對男性精子的而言,高血糖會導致精原細胞凋亡和精子質量下降。在一項老鼠實驗中,研究結果表明,NMN可以逆轉高血糖對精子質量的負面影響²。以上兩項研究結果令人鼓舞,均顯示NMN能增加精子和卵子的質素,對修復男性及女性的生殖功能帶來了正面作用。基於實驗道德因素,雖然有關實驗暫時未在人類身上進行,但在另一項牛隻研究發現,NMN 能促進受精卵的成熟和成長³,符合「嬰兒優生學」的概念,對孕婦而言,成功受孕後,能夠令胎兒在子宮內健康成長,至為重要。

輕鬆口服NMN 提升精子及卵子質素

根據以上科學研究結果,Dr. K建議,日常口服NMN是更簡易、更有效率、CP值也更高的方案,提升精子及卵子質素,夫婦同心一起努力為迎接新生命做好準備。

《康活健 全效逆齡三合一》 NMN PRO MAX 22200,激活體內 NAD+,輕鬆養成易孕體質。

由美國康活生物科技有限公司精心研發的《康活健 全效逆齡三合一》 NMN PRO MAX 22200,白金組合配方及革新全酶催化技術提煉高純度 NMN,激活體內 NAD+ 能量,有助活化細胞,提高卵巢效能,修復如卵子、精子等細胞質量及子宮壁損傷,並加入珍貴的生長因子 PQQ 及抗氧化營養素 CoQ10,提升胚胎細胞質量,準父母必需的營養補充品。產品更獲香港醫護學會產品認可,以及通過 CASTCO 重金屬及有毒元素測試,信心保證,食得更放心。無論任何年齡、性別,只需每日服用,輕鬆養成易孕體質,同時促進胎兒健康成長!

