啪手指｜折手指發出喀喀聲！手指會變粗？醫生自身實測60年揭真相

無聊折一下手指會有莫名的爽感，但又怕折了會讓關節變粗？



對此，台灣物理治療師三個字SunGuts表示，其實都是刻板印象，他從研究中找答案，分享美國有位醫師折手指長達60年，用自身實驗告訴你折手指到底是否會變粗。

為什麼折手指會發出喀喀聲？（按圖👇👇👇）

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1根手指由4塊骨頭組合而成

SunGuts表示，一根手指由4塊骨頭組合而成，分別是手掌內的掌骨、近端指骨、中間指骨及遠端指骨，中間有3個折痕以進行手指彎曲動作；而大拇指因缺少中間指骨，因此比其他手指短，但好處為力量較大。

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為什麼折手指會發出喀喀聲？

SunGuts指出，許多人以為是骨頭間快速摩擦導致發出聲響，會造成關節磨損，但2015年有一項研究發現，當拗手指或拉手指時，關節會產生負壓，並形成一個空腔，當空腔破裂就會發出聲響，而關節空腔需要20分鐘才會重新形成，即推翻了骨頭間摩擦的說法，因為兩者間根本沒碰到，如果是摩擦，應該要每次都能發出聲音，無需等待才對。他進一步解釋，手指變粗其實是跟個人骨骼結構、體脂量有關，而非折手指所害。

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折手指會受傷？

SunGuts表示，折手指發出聲音為關節內空腔氣泡破裂所造成，不太可能造成手指損傷，更不會讓手指變粗。他指出，曾經有位美國醫師唐納（Donald L. Unger），因為被媽媽訓斥「不要亂折手指會受傷」，他便產生質疑，開始長達60年的自身研究，他每天拗自己左手指，右手則為對照組完全不壓它，數十年後發現兩隻手狀態完全一樣，並無出現特別退化，X光檢查也無異常。

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