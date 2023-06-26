降脂健胃｜夏天飲綠茶/烏龍/普洱邊款最有消脂效果？附茶飲優惠！

夏日炎炎，很多人少不了吃冷冰冰的甜品與油炸食品，令腰間的肥肉不自覺地大了一圈。加上天氣悶熱濕焗，長期坐在冷氣房內又會使腸胃消化不良，這個時候可以利用養生茶飲改善脾胃，以及降脂健胃。而茶的種類繁多，到底哪一種最有減脂的效果？它們各自的好處又是什麼？下文小編會一一為大家詳解，同場更有多款夏天養生茶推介，使用01積分更享有購物優惠！



茶的程序

茶葉需要經過一系列的加工製作才可以成為飲用的產品，如果以茶的外觀顏色以及茶泡出來的色澤一共分為六大種類：白茶、綠茶、黃茶、青茶、紅茶以及黑茶；而這六種茶系又可以根據茶葉在加工的過程中發酵程度來分類，分別是無發酵茶、半發酵茶、全發酵茶、後發酵茶。

茶葉的加工一般是將茶葉經數個程序，首先是要將其萎凋及攪拌，萎凋又可分為陽光曝曬萎凋及室內萎凋讓茶葉的水分蒸發，並縮小茶葉的體積及使硬度下降，有助產生反學化應增加茶葉的香氣及風味；攬拌茶葉可以藉由破壞茶葉細胞來產生多酚物質反應及增加茶葉發酵的進程。下一步是茶葉的殺菁步驟來進一步使茶葉的水分被散去並使茶葉變得更柔軟，然後再揉捻茶葉來使茶葉細胞被破壞而令茶葉中的液體流出並黏著表層，最後將其進行乾燥處理。

茶的加工類別

半發酵茶：半發酵茶的茶葉氧化的程度在無發酵茶及全發酵茶的之間，而半發酵茶的茶種所發酵的程度及製作過程也有所不同，例如白茶會經過長時間的萎凋，用烘菁方式以及揉捻最後進行烘乾；而青茶會以萎凋及攪拌和產生酵素作用來製作其獨特的香氣。

全發酵茶：全發酵茶當進行大約十多小時的萎凋及揉捻過程之後，會以特定的時間採取發酵氧化至全發酵的狀態，紅茶屬全發酵茶的一種。

無發酵茶：無發酵茶只經過殺菁、揉捻、乾燥的過程而不採用發酵的程序，綠茶就是無發酵茶的一種。

後發酵茶：後發酵茶經過殺菁及揉捻後會以特定的溫度及濕度環境進行渥堆微生物發酵程序，黑茶就屬後發酵茶的一種。

茶的種類

白茶：茶湯呈淺黃至橙黃，例子有壽眉、白牡丹、貢眉



綠茶：茶湯清澈呈淡黃色，口感清香，例子有龍井、碧螺春、抹茶、煎茶、玄米茶



黃茶：茶湯呈黃色，例子有霍山黃芽、蒙頂黃芽、君山銀針



青茶：茶色為淺褐色至深褐色，例子有鐵觀音、凍頂烏龍、大紅袍、水仙、東方美人茶



紅茶：茶色為橙黃色至深紅色，例子有大吉嶺紅茶、福健紅茶、蜜香紅茶、祁門紅茶、正山小種



黑茶：茶色為黑褐色，例子有普洱熟茶、青磚茶、黑磚茶、生尖茶、六堡茶



綠茶／烏龍／普洱誰最有消脂效果？

烏龍：

烏龍茶是半發酵茶的一種，由於發酵的程度是在綠茶及紅茶的之間，風味上既有綠茶清新，亦有紅茶的微甘。兒茶素會隨着發酵後流失，所以烏龍茶的兒茶素會相對紅茶更少，不過烏龍茶內有茶皂素及烏龍茶多酚，茶皂素有助抑制腸道對食物中的脂肪吸收，以及幫助調節膽固醇及升壓， 而烏龍茶多酚有助激活血管中用作分解脂肪的解脂酵素，並協助轉換脂肪為熱量燃燒，而烏龍茶性質溫熱平和，不寒亦不熱，比較適合不同體質的人士。

綠茶：

綠茶含有咖啡因、兒茶素、茶多酚等多種有機物，其中的兒茶素可以減緩脂肪組織的生長及脂肪的堆積，並可以使腸道內的澱粉分解酵素活性降低，因而抑制血糖的上升， 同時兒茶素亦可以降低身體血管內壞膽固醇的堆積，使患上心血管疾病的機率下降，而近年的研究亦發現兒茶素的高抗氧化力可以幫助身體清除自由基，如果在運動前三十分鐘飲用綠茶，可助身體消耗熱量，達至減肥瘦身的效果。綠茶冷泡的保留營養的效果會比熱沖好，因為兒茶素會容易被高溫破壞。綠茶性寒，對於臉色蒼白，手腳冰冷並容易精神疲勞的體寒人士要適量飲用；相反體質熱的人士，例如身體經常發熱又怕熱，經常口乾舌燥的人士反而適合飲用綠茶。

普洱熟茶：

普洱熟茶在製作過程中採用了渥堆發酵的過程，其性溫和，適合體質虛寒的人士去飲用，而且咖啡因也相對普洱生茶少。普洱茶在國外有研究指它含有普洱消脂素，可以抑制胰脂解酵素，減少脂肪的堆積及加速脂肪的代謝並促進腸道蠕動，另外亦含有茶多酚有助降低膽固醇並使動脈硬化的風險下降，同時也有抗氧化的作用，可以保護身體的細胞免受自由基的入侵。

烏龍、普洱茶及綠茶都有消脂的功效，選擇哪一種作為消脂茶的因素其實要看每個人的體質以及飲用的時間。綠茶的兒茶素最多，對燃燒脂肪亦有其功效，不過它的單寧酸亦含量高，一旦與胃中的蛋白質結合就會易令胃部不適，所以綠茶飲用最佳的時間不在飯後而是早上，而中午可選擇烏龍茶抑或普洱茶以助降血脂以及促進腸胃消化。

即飲消脂茶推介

烏龍

Ozen 生活館 玫瑰烏龍茶 三角茶包

功效：

．去脂減肥

．利肺脾

．益肝膽

．改善臉色

．行氣活血

．化瘀

．調和臟腑

沖泡建議：用400ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡8分鐘便可。加蓋燜泡，茶味更濃。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

Ozen 生活館 白桃烏龍茶 三角茶包

功效

．消脂解膩

．茶多酚

．維他命C有助抗氧化

沖泡建議：用400ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡8分鐘便可。加蓋燜泡，茶味更濃。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

Ozen 生活館 降脂黑烏龍茶 三角茶包

功效

．提神醒腦

．分解脂肪

．減肥健美

．抗衰老

．加速脂肪代謝

沖泡建議：用400ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘便可。加蓋燜泡，茶味更濃。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

荔枝烏龍茶 三角茶包 (可冷泡)

嚴選優質靚茶葉，用心製作，茶味獨特，帶有茘枝清香。

沖泡建議：用400ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘便可。加蓋燜泡，茶味更濃。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

冷泡沖泡方法：用100ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入150ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

綠茶

香茶仕玄米綠茶 立體三角原葉茶包

玄米茶是將大火炒過的玄米與綠茶調配而成的一種茶。茶湯黃綠明亮，香味清新，不澀口，玄米茶含有大量營養素，摻有玄米咖啡因含量較低。擁有豐富的營養加上熱量低, 被視為健康美容的天然聖品。

功效

．促進新陳代謝

．舒緩壓力

．養顏瘦身

成分: 茶葉，玄米

原產地: 台灣

香茶仕柚香洋甘菊綠茶 立體三角原葉茶包

綠茶的清香搭配洋甘菊的甘甜，加上飲用時化在口中的清爽橙皮柚香, 風味獨特迷人。花香舒緩緊張的壓力感, 茶湯蜜綠金黃, 一喝就愛上。

洋甘菊使人心情放鬆和鎮靜, 改善睡眠質素, 舒緩焦慮情緒, 同時也有益偏頭痛。

綠茶好處多多, 具改善大腦功能、保持心臟健康、降低膽固醇等功效。綠茶中豐富的茶氨酸具鎮靜效果, 可降低焦慮。豐富的兒茶素有很強的抗氧化功能, 抗衰老, 常飲用綠茶可改善皮膚的彈性。綠茶也能減輕電腦輻射, 保護和提高視力等。

成分: 茶葉、洋甘菊、陳皮絲

原產地: 台灣

沖泡建議：取1個茶包，先用沸水快速沖洗, 再以85-90°C熱水，約200ml 沖泡。第一泡靜置約2-3分鐘即可享用, 每次回沖加約1分鐘, 反覆沖泡至味淡。

普洱茶

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶

2年糯米百花嶺茶葉，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。

沖泡建議：放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。

Ozen生活館 菊花普洱

淡雅花香、豐富茶多酚、有助抗氧化、明目清熱

成分：菊花、普洱茶

沖泡建議：放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

茶澤 雲南 陳年普洱 (熟茶)

陳年普洱茶性溫和，適合任何人仕飲用，擁有“後發酵作用”，茶性會隨存放轉換變化，被稱爲“可以喝的古董”，擁有越陳越香的特性

功效

．護胃養胃，性質平和，對胃產生有益的保護層

．防癌抗癌，含有多種豐富的抗癌微量元素

．降血脂，降低血漿總膽固醇、三酸甘油酯及游離脂肪酸

．消脂減肥, 阻礙膽固醇的消化和吸收同時協助脂肪的分解和消化

香氣：陳香味

味道: 順滑醇厚，生津回甘

水溫：95-100度