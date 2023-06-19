減肥｜番茄含豐富維他命抗氧化　營養師：鉀含量高1種人不宜多吃

夏天都想穿美美的衣服，因此許多人想要吃得健康清爽又能幫助減肥瘦身，對此，營養師指出，番茄會是減重好幫手，可以抗氧化、又有豐富維他命，常出現在減肥食譜中，想要靠番茄減肥，「選對時間吃」很重要。



台灣營養師趙函穎在Facebook分享，番茄有抗氧化及減重的好處，建議大家「大番茄減重效果比小番茄（車厘茄）好」！生吃可攝取較多的維他命C，熟食則可吃到茄紅素，善用不同的吃法，1週吃3-5次番茄，對健康大有益處！

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趙函穎表示，番茄最獨特的營養素就是茄紅素，是β胡蘿蔔素的一種，可幫助抗氧化、美白、保護心血管，對於男性的攝護腺也有保健效果。﻿除了茄紅素，番茄還含有豐富的維他命A、C，100g的番茄、維他命C含量就有21毫克，是每人每日建議攝取量的五分之一。此外，番茄的膳食纖維高、熱量低，也被視為輔助減重的食材。

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趙函穎指出，市面上番茄有大、小之分，大番茄（如牛番茄）當蔬菜、車厘茄（如聖女番茄）則當水果，「若以減重來說，比較推薦多吃大番茄，因為熱量比車厘茄低，也不像車厘茄含較多的果糖，所以車厘茄也不能吃過量，否則過多的糖分容易在體內轉換成脂肪。﻿一週可吃3-5次，大番茄若切片做沙律生吃，可攝取到維他命Ｃ；若改煮湯、炒蛋熟食，有助於攝取茄紅素﻿，茄紅素是脂溶性的營養素，烹調時加點油更容易吸收，可幫助體內環保並提升抗氧化能力，適合想改善易胖體質的人食用。」

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趙函穎說明，並非毫無限制吃番茄就會瘦，想靠番茄減重，最重要的是「選對時間吃」，最佳吃水果的時間點，應該是『餐與餐之間吃』或是『飯前吃』，一來可增加飽足感，二來可讓消化酵素發揮作用，才能輔助減重。﻿」食用時有些人習慣把番茄去皮，她認為要吃到最多的膳食纖維，仍應連皮吃，不過食用前務必洗淨；此外，要避免皮有刮口感，也可以將番茄先用果汁機攪碎，再做成湯品。

最後趙函穎提醒，由於番茄鉀含量高，因此需要限鉀的腎臟病患，食用番茄時要限量。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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